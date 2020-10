miyerKOOLes na! Tara na sa Vista Tala Resort & Recreational Park

Manila, Philippines-Lumabas sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations na 63% ang naniniwalang sapat ang hakbang ng private sector para labanan ang coronavirus disease 2019 sa kanilang mga empleyado at customer Sa survey na isinagawa noong September 17 – 20, 2020 sa may 1,249 respondents, lumabas na 63% (23% very adequate at 40% somewhat adequate) ang naniniwalang ginawa ng private businesses at companies ang nararapat na hakbang para hindi mahawa ang kanilang mga empleyado at kostumer. Lumabas din sa naturang survey na 23% ang nagsabing hindi sapat (17% ang somewhat inadequate at 6% ang very inadequate) habang 12% ang undecided. Isinagawa ang naturang survey habang karamihan sa mga luga sa bansa ay nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine. Sa mga nagsasabing sapat ang naging hakbang ng private sector laban sa COVID-19, lumabas na 64% sa Visayas, 64% sa Mindanao, 62% sa Metro Manila at 62% sa Luzon. Lumabas din na magkaiba rin ang resulta mula sa mga kababaihan at kalalakihan na may 60% at 65% ayon sa pagkakasunod. RNT