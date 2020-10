Multi-level car parking sa PNP HQ binuksan

Manila, Philippines-Pormal nang binuksan ng Philippine National Police ang isang multi-level car park building sa loob ng Camp Crame, Quezon City sa hakbanging mapaluwag ang mga kampo sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga pasilidad nito. Pinangunahan ni PNP chief, Gen. Camilo Cascolan ang pagbubukas ng naturang car park building na kayang mag-accommodate ng 462 sasakyan at ginastusan ng P153.71 milyon sa pamamagitan ng PNP Trust Receipts Fund. Ayon kay PNP spokesperson Col. Ysmael Yu, binuksan ang car park slots para mapagaan ang problema sa parking sa PNP headquarters. Maniningil umano sila ng parking fee kahit maliit lang para may magamit sa maintenance sa patuloy na operasyon ng car park building. Nakatakda ring itayo ang isa pang five-storey multi-purpose building at car park project na pinondohan naman ng Department of Public Works and Highwaysna may 176 parking slots, 12 function halls at concessionaire stalls. RNT