Naghihingalong hog industry tuluyang pinatay ng DA – Lacson

MANILA, Philippines – Matinding binatikos ni Senador Panfilo Lacson ang opisyal ng Department of Agriculture (DA) na patuloy na pagpatay sa local hog industry na nanghihingalo sanhi ng pananalasa ng African swine fever sa pamamagitan ng pagpayag na umangkat ng produktong baboy sa halip na humanap ng solusyon sa problema.

Sa kanyang opening statement sa ginanap na pagdinig ng Senate committee of the whole hinggil sa importasyon ng baboy, tinanong ni Lacson ang mga opisyal ng DA kung bakit nila inirekomenda ang pag-aalis ng import restriction sa baboy sa halip na magsagawa ng program upang masagip ang 80,000 hog backyard raisers sa pagkalugi.

“I could not think of an act more cruel than beating to death somebody who is already dying. Such is the fate of our 80,000 local backyard hog raisers – sa kamay ng dapat sana ay ang kanilang pangunahing tagakalinga, ang Kagawaran ng Agrikultura, after their plea was ignored with the signing of Executive Order No. 128 series of 2021 last Wednesday,” ayon kay Lacson.

“Ang unang tanong, bakit sa halip na mag-isip ang Kagawaran ng Agrikultura ng mga paraan upang matulungan ang mga hog raisers na dumaranas sa matinding pagsubok dahil sa Covid-19 at African Swine Fever ay importasyon kaagad ang kanilang inihahaing solusyon?,” tanong nya.

Sinabi ni Lacson na dapat nakita ng DA na hindi tamang payagan ang importasyon na lubha itong makakaapekto sa food security at national security ng bansa.

“Think about this, Mr. President: the 80,000 backyard hog raisers have hundreds of thousands of farmhands, including their families and even those who indirectly depend on the hog-raising industry for their daily meals, could become vulnerable and convenient targets for recruitment by the CPP-NPA,” ayon kay Lacson.

“Did they even bother to consult the Cabinet security cluster, Mr. President?,” dagdag niya.

Nagsasagawa ng imbestigasyon ang Senate committee of the whole sa pamumuno ni Senate President Vicente Sotto III hinggil sa sabwatan kung bakit pinayagan ng DA ang importasyon ng produktong baboy sa pamamagitan ng pagtataas ng maximum access volume na may mas mababang taripa.

“Ang naturang EO 128 ay nagdidikta ng pansamantalang pagbabawas ng taripa sa pag-angkat ng mga produktong baboy. Sa una hanggang tatlong buwan, naging 5% na lamang para sa 54,210 metric tons “in-quota” importation mula sa umiiral na 30%, at naging 15% na lamang mula 40% para sa lalagpas sa quota. Sa susunod na 4 hanggang 12 buwan naman ay magiging 10% ang taripa sa “in-quota” at 20% sa “out-quota,” paliwanag ni Lacson.

“Ang pangunahing dahilan, ayon din sa executive order, ay ang African Swine Fever (ASF),” dagdag niya.

Dahil dito, umapela si Lacson sa pamahalaan sa ngalan ngg mahigit 80,000 hog raisers na bawiin ang executive order.

“Botcha o double-dead ang epekto ng EO 128. Bakit? Patay ang lokal na industriya ng baboy; patay din ang koleksyon ng taripa ng gobyerno.,” aniya.

Sinabi ni Lacson nang lagdaan ni Pangulong Duterte ang naturang EO, nagpiyesta ang ilang tiwala at korap na opisyal ng DA at indibiduwal na sangkot sa naturang modus operandi.

“Ayon na rin sa ilang reliable and highly-placed sources sa loob mismo ng kagawaran ay pumapalo sa ngayon sa P5 to P7 kada kilo sa umiiral na 30% at 40% tariff rates,” aniya.

“Magkano na kaya ang magiging kalakaran sa lagayan kapag 5% na lamang ang dating 30% sa in quota at 15% na lang ang dating 40% sa out-quota importation at least sa loob ng 3 buwan? Ang talamak na smuggling ay pinatunayan na mismo ni Sec. William Dar. Aniya, ang mga nasabat na smuggled pork kamakailan ay positibo sa ASF. Sa kabila ng mga ipinatutupad sana na regulasyon ng DA, may mga nakuhang datos ang aking opisina tungkol sa hayagang pag-angkat at pagpasok sa bansa ng pork products mula sa ilang bansang may kumpirmadong naitalang kaso ng ASF,” dagdag ni Lacson.

“May mahaba ring listahan ng modus operandi ang sindikato ng smuggling at misdeclaration ng agricultural products sa pamamagitan ng pagsasabwatan sa loob at labas ng kagawaran ang isinumite sa atin ng isang unit sa loob ng kagawaran,” aniya. Ernie Reyes