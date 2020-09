Nagpatay-patayan nauwi sa hulihan: 4 kelot gustong maging ‘greatest prankster’ binitbit

Manila, Philippines – Inatasan ng Maritime Industry Authority (MARINA), sa pamamagitan ng Circular No. SR-2020-02, ang mga barkong nakarehistro sa Pilipinas na magkaroon ng sapat na design facility para sa Sewage Treatment Plant (STP) at holding tank, alinsunod sa Annex IV ng MARPOL 73/78.

” Under the said Circular, this will apply to ships of 400 gross tonnage and above, and ships below 400 gross tonnage and certified to carry more than 15 persons including its crew” ayon sa MARINA.

Ang mga passenger bancas at service boats na may travel time ng wala pa sa tatlong oras at may 15 pasahero pababa at mga non-propelled barge ay hindi naman kasama sa nasabing circular.

“The STP refers to a facility that treats the sewage on a ship and makes it capable of being discharged into the sea, while the holding tank is used for the collection and storage of sewage. Philippine-registered ships will be able to promote effective control of all sources of marine pollution, and to take all practicable steps to prevent pollution of the sea by dumping of wastes”, ayon pa sa MARINA.

Base sa circular, lahat ng Philippine-registered ships for construction ay dapat magsumite sa MARINA ng installation plan para sa holding tank at/o STP kasama ang discharge pipeline incorporated sa Engine Room Arrangement Plan at Piping Plan para sa verification at approval.

Lahat naman ng barko na walang holding tank, comminuting/disinfecting system at/o STP ay dapat sumunodsa nasabing circular sa loob ng susunod na drydocking period at hinihiling na isumite sa MARINA kasama ang discharge pipeline para sa approval na napapailalim sa aktwal na pag-verify at pag-isyu ng Safety Construction Certificate na nagpapahiwatig sa installation ng holding tank o sewage treatment plant.

Sakali namang apektado ang katatagan ng barko sa pagkakabit, kinakailangan naman ng MARINA ang re-inclining experiment test, re-calculation ng freeboard.

“All ships to be imported must have a holding tank, comminuting/disinfecting system and/or STP in compliance with MARPOL ANNEX IV with a valid International Sewage Pollution Prevention (ISPP) Certificate” dagdag pa ng MARINA.

Lahat naman ng barko na may holding tank at/o STP ay kailangan isumite sa MARINA at/o sa kanilang Recognized Organizations ang Schematic Diagram ng holding tank at/o STP kasama ang discharge pipeline para sa verification at approval.

Ang mga alintuntunin para sa pag-apruba ng STP ng barko ay base sa pagpapalabas ng International Maritime Organization (IMO), partikular na ang Resolution MEPC 2(VI), MEPC 159(55), MEPC 227(64) Guidelines sa pagpapatupad ng mga pamantayan sa Standards and Performance Tests for Sewage Treatment Plants (STP), na binago.

Ang mga barko naman na nasa 400 GT at may sakay na 15 katao na may portable toilet system ay dapat mayroong portable holding tanks at shore connection upang maalis ang pipe.

Sa pagpapatupad ng polisiyang ito, tiniyak ng MARINA sa publiko at sa international maritime community na obligasyon nito na patuloy na proteksyunan ang marine environment sa bansa sa pamamagitan ng wastong pamamahala at pagtatapon ng mga basurang naipon habang ang mga barkong ito ay nasa dagat.

Maari namang makita at madownload ang MARINA Circular sa https://marina.gov.ph/wp-content/uploads/2020/06/MC-SR-2020-02.pdf. Jocelyn Tabangcura-Domenden