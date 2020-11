NASSA/Caritas sa gov’t: Humingi ng tulong sa int’l community para sa typhoon victims

Manila, Philippines – Dahil sa malawakang pagbaha, pinayuhan ng Department of Health (DOH)-CALABARZON (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) na iwasang magtampisaw sa baha para makaiwas sa leptospirosis.

Ayon kay DOH-CALABARZON Regional Director Eduardo Janairo, dapat na bantayan ng mga magulang ang kanilang mga anak na huwag maglaro sa baha dahil posibleng kontamino ito ng leptospira bacteria mula sa ihi ng mga daga.

“Sa mga magulang, bantayan po natin ang ating mga anak at huwag po natin silang pababayang maglaro o magtampisaw sa baha lalo na ngayon at me banta ng leptospirosis sa ating lugar.”

“Kung kinakailangang lumabas ng bahay upang bumili ng pagkain o gamot, siguraduhin po natin na tayo ay may suot na bota o guwantes at importante sa lahat siguraduhin natin na wala kayong mga sugat sa parte ng inyong katawan na maaring mabasa at mapasukan ng mikrobyo,” paalala ng Regional Director.

Ang leptospirosis ay isang endemic tuwing tag-ulan at ang mga sintomas nito ay lagnat, pananakit ng katawan, panginginig, pananakit ng ulo at yellowish skin discoloration.

“Kung kayo ay lumusong sa baha at nakakarananas ng isa sa sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health upang masiguro ang inyong kaligtasan sa anumang sakit.”

“Huwag po nating balewalain ang sakit na leptospirosis dahil maari itong lumala at magdulot ng malubhang komplikasyon at inyong ikamatay,” pahayag ni Janairo. (Jocelyn Tabancgura-Domenden)