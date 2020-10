NBI walang sinasanto – OIC

Manila, Philippines – Tiniyak ni Senador Ronald “Bato” Dela Rosa na walang siyang plano na ipagbawal ang Facebook sa bansa bagkus, kailangan nilang magpaliwanag kung bakit tinanggap ang ilang pro-government accounts at pages na lubhang nakababahala sa pambansang seguridad.

Sa pahayag, ipinaliwanag ni Dela Rosa na hindi nito isinusulong na ipasara ang Facebook sa Pilipinas dahil kinikilala niya ang kahalagahan nkto sa buhay na 77 milyong Filipino na nakasandig ang Facebook para sa impormasyon at hanapbuhay kabilang ang komunikasyon sa kanilang mahal sa buhay.

Pero, aniya dapat maging parehas ang social media giant sa lahat ng users nito sa lahat ng panahon sa halip na making sa mga lobbyist na pawang anti-government groups.

“Bakit puro pro-government puro anti-communist, anti-terrorism groups yung kanilang pinagte-take down? How about yung nakikita ng ating mga kababayan…mga pro-communist, mga anti-government? Are you sure hindi ito mga fake accounts, bakit hindi ito tine-take down?” ayon kay Dela Rosa.

“Ako naman, fair and square lang. Kung pabayaan nila yan, okay lang kasi kung halimbawa nag express ng dissent against government yang mga NPA na yan, yung mga terorista na yan, okay lang basta fair tayo. Kung i-allow niyo sila na gumamit ng Facebook, i-allow niyo rin yung pro-government advocacy groups na gumamit ng Facebook. Huwag nyo silang i-take down. Magkabilang panig, pabayaan nila. Dapat hindi one-sided yung kanilang implementation sa batas nila.”

“As I have said, ayaw kong mawala ang Facebook dahil ako mismo Facebook user ako, pero ang sa atin lang patas lang sana,” paliwanag pa ni Dela Rosa.

Bagamat may krusyal na papel sa komunikasyon, sinabi ni Dela Rosa na dapat tumupad ang Facebook sa batas ng ating bansa.

“Hindi ako mag-advocate na ipasara ang Facebook. Facebook has been very crucial dito sa ating communication, 77 million Filipinos rely on Facebook right now sa kanilang communication with their loved ones at doon din sila kumukuha ng news. Hindi na sila nakikinig sa mainstream media, hindi na nagbabasa ng newspaper, nago-open na lang ng Facebook accounts nila kaya very crucial yan, so hindi ko ina-advocate na ipasara natin,” punto pa ni Dela Rosa.

Sinabi ni Dela Rosa na gusto niyang paiimbestigahan ang nasa likod ng censorship ng Facebook upang matiyak na hindi nasasagkaan ang right to freedom of speech at expression kabilang na pagtalakay sa naturang censorship sa pambansang seguridad ng bansa.

“Malaking implication yan sa national security, yung ginawa nilang yan. Yung pag take down sa mga pro-government, anti-communism, anti-terrorist, anti-NPA na mga adovacy groups…ibig mo sabihin hindi na magiging patas ang laban, alam natin ang laban ngayon nasa social media…Pag namayagpag sila (leftist groups)… baka mamaya sabihin ng mga tao sila talaga ang totoong gobyerno ng ating bansa,” ayon kay Dela Rosa.

Gustong malaman ni Dela Rosa na linawin ang kadahilanan ng censorship ng Facebook partikular ang ikinokonsidera nilang ‘coordinated inauthentic behavior’.

“Kaya nga tayo magpapatawag ng Senate hearing. Hopefully ma-determine ng komite, ma-inform nila yung komite kung ano ang ibig sabihin nila sa ‘coordinated inauthentic behavior.’ Sabi nila tinaggal yan dahil fake accounts or spreading fake news, well napakalaking kabaliktaran sa ginawa nila dito sa account ng “Hands Off Our Children” na isang advocacy group. Hindi naman ito fake, totoong mga parents ito na gustong protektahan ang kanilang mga anak laban sa pagre-recruit ng CPP-NPA,” ani Dela Rosa.

Kamakailan, inihain ni Dela Rosa ang Senate Resolution No. 531 na hinihiling sa Senado na paiimbestigahan ang Facebook sa isinagawa nitong censorship sa mga pro-government at anti-communism accounts and pages.

Ibinigay ang naturang resolusyon sa Senate Committee on Justice and Human Rights at Committee on Public Information and Mass Media. Ernie Reyes