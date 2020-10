NFA Region-2 namimili na ng palay ng mga magsasaka

Manila, Philippines – Ginawaran ng Philippine Business Conference (PBC) si Philanthropist businessman Don Emilio T. Yap ng International Chamber of Commerce of the Philippines (ICCP) Global Excellence Posthumous Award sa napakahahalagang kontribusyon nito sa malalaking industriya sa bansa. Tinanggap ang award ng kanyang apo na si Dr. Emilio C. Yap III, pangulo ng Manila Bulletin Publishing Corporation, habang nagaganap ang 46th Philippine Business Conference (PBC) and Expo, ang pinakamalaking pagtitipon ng pinakamalalaking negosyante na inorganisa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI). Sa virtual meeting na ginanap sa unang pagkakataon dahil sa pandemyang coronavirus disease-19, kinilala si Yap sa kanyang markadong kontribusyon sa pagbabago at pag-unlad sa iba’t ibang larangan, kabilang na ang shipping, parmasya, banking and finance, turismo, edukasyon at iba pa. Dagdag ng PBC, “His professional and altruistic contribution as a businessman and philanthropist whose values and generosity touched the lives of many Filipinos and served as an inspiration ideal for fellow business Filipinos to espouse,” read the citation. Kasamang pinarangalan sa si PCCI Chairman Emeritus Francis Chua na ginawaran ng Presidential Excellence Award sa walang humpay nitong pagsuporta sa mga programa at inisyatiba ng PCCI. Ayon kay PCCI President Ambassador Benedicto V. Yujuico, nakilala si Chua sa palagiang pagbibigay ng award sa mga karapat-dapat na indibidwal at kompanya kaya naman sinuklian rin siya ng pagkilala. Inialay naman ni Chua ang kanyang award sa lahat ng PCCI past president, Board member, ang Secretariat at buong PCCI organization. Bingyan din ng Global Excellence Corporate Award ang tatlong malalaking kompanya sa walang tigil nilang pagtulong sa mga Filipino at pamahalaan sa laban sa COVID-19. Kabilang dito ang San Miguel Corp., Andrew Tan Group of Companies at National Grid Corporation of the Philippines. Bingyan din ng ICCP award ang MIS Maritime Corp. at pangulo nitong si Edgardo G. Lacson. Ginawaran din si businessman Dr. Alfonso Siy ng ICCP Global Excellence Posthumous Award sa kontribusyon nito sa maraming sektor ng lipunan, lalo na ang pagmamanupaktura at pagluluwas ng produktong isda. RNT