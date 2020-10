No health certificate, no entry sa China

2 hours ago







Manila, Philippines – Inilatag na ng China Embassy ang patakarang walang makapapasok sa China nang walang sertipikadong health certificate simula sa Nobyembre 7, 2020. Walag pinipili ang patakaran at lahat ng Chinese, dayuhan at Filipino ay kailangang dumaan sa prosesong ito bilang pag-iingat laban sa coronavirus disease o COVID-19. Ayon sa China Embassy, kailangang dumaan ang mga papuntang China sa pangkalusugang pagsusuri na nucleic acid and IgM antibody tests for COVID-19 at dapat umanong may certified health declaration forms bago sila sumakay sa eroplano. Dapat umanong sa loob ng 48 oras bago ang biyahe isagawa ang pagsusuri at gagawin lang ito sa mga medical institution na kinikilala ng China Embassy at kasama na ito ng “green health code na may markang HS” o certified health declaration form na nagsasabing negatibo ang tao sa COVID-19. Ang mga may connecting flight ay lalapatan din ng parehong patakaran at kailangan umanong gamitin ang pinakamabilis na paraan sa pamimigay ng impormasyon sa China Embassy gaya ng email sa embassy website para maiwasan ng mga ito ang mabalam sa biyahe. Ang mga Chinese naman ay idaan sa WeChat Health Code app ang mga impormasyong pangkalusugan na pag-aaralan naman ng mga konsul. Para sa mga dayuhan naman, bukod sa health certificate, kailangan din nilang i-email ang scanned copies ng kanilang negatibong resulta sa pagsusuri, passport information page at lugar na kanilang pupuntahan sa China at tagal ng panahon para rito. Lahat ng form na kailangan ay maaaring kunin o i-download sa website ng embassy at ibabalik sa mga pasahero na siya namang ipakikita sa mga tauhan ng eroplano bago sila sumakay. RNT