No vaccine, no work ‘di makaaabante – Rep. Abante

MANILA, Philippines – Tablado rin pa ra sa isang mambabatas ang pinalulutang na no vaccine, no work scheme ng mga umanoy employers.

Sa ginanap na pulong-balitaan ng National Press Club (NPC , sinabi ni Manila 6th District Rep. Benny Abante na suportado niya ang hinaing ng Associated Labor Union and Trade Union Congress Party (ALUTUCP) ukol sa hindi sapilitang pagbabakuna sa mga empleyado.

Ayon sa mambabatas na hindi maaring gawing compulsory o sapilitan ang pagbabakuna dahil hindi naman aniya tayo kumunista.

Ang pagsuporta ng kongresista ay kasunod na rin ng ulat ng mga reklamo sa ALU-TUCP na maraming manggagawa lalo na sa pribadong sektor ang pinipilit na magpabakuna bago pumasok sa kanilang trabaho.

Ayon naman kay ALU-TUCP Spokesperson Alan Tanjusay matapos nilang matanggap ang mga reklamo ay agad nilang inilapit sa Department of Labor and Employment (DOLE) na ikinatuwa naman ng labor leaders dahil agad itong inaksyunan ng ahensya.

Samantala, sinabi ni Tanjusay na kung pahihintultan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga labor leader na magpaturok na upang maengganyo ang mga mangagagwa at maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa bakuna ay nakahanda sila rito.

“Tingin ko maraming labor leaders na willing na maging set of example at mangunang magpabakuna upang mahikayat ang mga manggagawa”, pahayag pa ni Tanjusay.

Pero sa ngayon aniya ay sumusunod sila sa itinakdang prayoridad ng gobyerno dahil ayaw aniya nilang masabihan na “epal” kaya sila ay nag-iingat din. Jocelyn Tabangcura-Domenden