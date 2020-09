Nuggets bumawi vs Clippers

4 mins ago







ORLANDO, Florida – Umiskor si Nikola Jokic ng 22 points at 14 rebounds habang si Michael Porter Jr. ay kumana ng clutch plays para masiguro ang panalo ng Denver Nuggets kontra Los Angeles Clippers, 111-105 at makaiwas sa maagang pagkasibak sa best-of-seven semifinals series ng NBA Western Conference playoffs.

Umambag si Jamal Murray ng 26 points, 8 rebounds at 7 assists kasama ang 5 3-pointers para sa Denver upang makahabol sa serye sa kartadang 2-3.

Kontrolado ng Los Angeles ang tatlong unang quarters kung saan hawak nila ang 16 points na kalamangan sa first half at halos handa nang tapusin ang Denver.

Pero kumana sina Jokic at Murray ng back-to-back triples na nagbigay sa Denver ng unang kalamangan sa iskor na 89-88 habang may natitira pang 7 minuto sa 4th canto.

Isa pang 3 points ni Jokic kinana upang mapalawig ng Denver ang kalamangan sa iskor na 102-94.

Humabol ang Clippers upang matapyas sa dalawang puntos ang kalamangan ng Denver, 102-100.

Pero kumana si Porter ng isang long distance shot upang mapalawig sa lima ang kalamangan ng Denver, 105-100 at pigilin ang atake ng Clippers.

Naging krusyal ang depensa ni Porter – isang crucial block at defensive rebound – at ang 4 na straight free throws sa panalo ng Denver na una nang nalugmok sa 3-1 sa first round kontra Utah Jazz pero bumawi at naipanalo pa ang 7 games series.

Nagtapos naman si Kawhi Leonard ng 36 points, 9 rebounds at 3 steals upang pangunahan ang Clippers habang si Paul George ay may 26 points.Rico Navarro