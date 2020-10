OFWs binalaan ng POEA vs illegal recruiters  

Manila, Philippines – Ibinabalik na sa Mindanao ang mga Muslim na nakatira sa Boracay na nakararanas ng sobrang hirap at kagutuman sa kawalan ng hanapbuhay sa gitna ng coronavirus disease-19.

Napag-alamang 20 porsyento na lamang ang natitira mula sa libo-libong Muslim sa panturistang lugar nang manalasa ang COVID-19 at sila ngayon ang inililipat sa Lanao del Norte, Lanao del Sur Misamis Oriental.

Sa Sitio Ambulong sa Barangay Manoc-Manoc lamang, nasa 500 na lang ang natitira mula sa dating nasa 3,000 Muslim residente.

Ayon mismo kay Muamar “Faisal” Arumpac na pangulo ng Boracay Muslim Association sa nakalipas na 25 taon, nabubuhay na lamang ang higit na nakararami sa natitirang mga Muslim sa tulong ng pamahalaan at abuloy ng kapwa nila mga Muslim sa ibang mga lugar at lalawigan.

Dagdag nitong maging ang mga Kristiyano ay nabubuhay rin sa halos kawalan at nagtutulungan na lang silang mabuhay.

Ayon sa Office of Civil Defense, may 110 residenteng Muslim ang inilipat nitong Oktubre 5 sa nasabing mga lalawigan ng Mindanao at isusunod na nila ang 100 iba pa sa susunod na dalawang linggo.

Matatandaang nasa 3,000 hanggang 5,000 lokal at dayuhang turista ang dumadalaw sa Boracay bago dumating ang pandemya at nabubuhay ang karamihan sa mga Muslim sa pagtitinda ng mga perlas, alahas, damit at pang-souvenir.

Ngayon, bukod sa hirap sa pagkain, maging ang mga kailangan para sa diaper at gatas-pambata ay dinaraan na sa pamamalimos, kahit online. RNT