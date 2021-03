Olivarez: NCR curfew hours ‘best set’ sa 10pm-4am

Manila, Philippines – Nanawagan si Senador Grace Poe sa lahat ng broadcast firms na humihingi ng panibagong prangkisa sa Senado na mahusay na ipagpatuloy ang kanilang papel upang mabenipisyuhan ang estudyante sa buong bansa mula sa distance learning.

Sa pahayag, sinabi ni Poe na dapat ibigay natin ang lahat ng suporta sa ating mag-aaral partikular sa mga nakadepende sa broadcast media ang kanilang pagkatuto sa panahon ng pandemya.

“Ibuhos natin lahat ng ating magagawa lalo na para sa ating mga mahihirap na mag-aaral upang sila ay matuto at hindi mapag-iwanan sa gitna ng kanilang kalagayan sa hagupit ng pandemya. Sila ang ating pag-asa,” ayon kay Poe, chairperson ng Senate committee on public services.

Nakatakdang irekomenda ni Poe sa plenaryo na aprubahan ang panibagong prangkisa ng ilang broadcast companies na walang isyu sa National Telecommunications Commission (NTC), Securities and Exchange Commission (SEC), at Bureau of Internal Revenue (BIR), at pagkatapos nilang magsumite ng kinakailangang clearance.

Nag-adjourn ang komite ni Poe sa pagdinig ng 13 prangkisa ng mga kompanya ng broadcasting nitong Miyerkoles na inatasan ang lahat ng franchise applicants na magsuite ng nalalabing pangangailangan na hindi na naisusumite sa komite upang maidala na sa plenaryo ang franchise bills para aprubahan.

Sinabi ni Poe na kailangan magpakita ng katibayan ang mga broadcast franchise applicants ng katibayan na mahusay nilang nagampanan ang kanilang mandato at magsumite ng kaukulang clearance mula sa NTC, SEC, at BIR upang matiyak na natupad nila ang pangangailangan upang mabigyan sila ng prangkisa.

“The grant of a franchise is not a right, but a privilege. New franchise applicants must establish that there is a public need for the service they propose to deliver and the means to adequately provide it. To those for renewal, treat the franchise not only as a privilege but also as a checklist of your obligations and commitments to the public,” lahad ni Poe.

Aniya, isa sa humihingi ng bagong broadcast franchise ang pamahalaang panglungsod ng Davao na ginamit ng disaster fund para dito. Nagsimula ang operasyon ng Davao City Radio Broadcasting Station noong Pebrero 2020 na nakapokus lamang sa paghahatid ng impormasyon upang mapaghandaan ng komunidad ang parating na kalamidad tulad ng baha at iba pa.

Humihingi din ng prangkisa ang University of the Philippines’ (UP) broadcast station na naunang nabigyan ng prangkisa noong 1995.

“Since the start of the pandemic, UP’s station has been focusing on the dissemination of public information such as government issuances and advice on safe practices from the Philippine General Hospital. Recently, it has been providing updates on the COVID-19 vaccines.”

Bukod sa Davao City Radio Broadcasting Station at UP, kabilang sa mga franchise applicants ang Rolin Broadcasting Enterprises Inc., Blockbuster Broadcasting System Inc., Tagbilaran Broadcasting System Inc., Servotron Industries Inc., Christian Music Power Inc., Allied Broadcasting Center Inc., Palawan Broadcasting Corp., St. Jude Thaddeus Institute of Technology Inc., Good News Sorsogon Foundation Inc., Baycomms Broadcasting Corp. at Highland Broadcasting Network. Ernie Reyes