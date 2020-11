P19B anti-insurgency fund ilipat para sa typhoon victims – Kiko

Manila, Philippines – Hiniling ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan sa pamamahalaan na ilipat ang P19 bilyong anti-insurgency fund sa pagtulong sa mga sinalanta ng bagyong Quinta at Rolly partikular sa Bicol Region at CALBARZON.

“We should be allocating and spending our meager resources to save lives, not endanger lives,” lahad pa nito.