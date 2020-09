P1B package “Tabang” ng DOLE all set na

6 mins ago







Manila, Philippines – All set na para ipatupad ng Regional office ng labor department ang P1 bilyong package ‘Tabang’ o tertiary education assistance para sa mga apektado ng pandemya na mga overseas Filipino workers.

Ito ang sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III ngayong Miyerkules kasunod ng paghikayat nito sa mga OFWs na may anak o dependents na kolehiyo na kumuha ng nasabing aid program na magkasamang isinagawa ng Department of Labor and Employment at ng Commission on Higher Education.

Isasagawa ng DOLE regional offices (ROs) ang pagproseso at evaluation ng aplikasyon sa ilalim ng programa upang matiyak ang maayos na pagpapatupad nito kasama na ang pagpapalabas ng mga cash grants sa mga benepisyaryo.

Ang programa ay one-time P30,000 cash aid upang makwalipika ang benepisyaryo.

“The assistance is on a first-come, first-serve basis that is why we advise our OFWs to apply at our regional offices this early. They will facilitate the preparation of payment, including the release of the financial benefit to the grantees,” anang kalihim.

Ang tulong ay ibinibigay ng Tabang OFW sa mga kasalukuyang naka-enroll na mga anak ng mga OFW na apektado ng COVID-19 na dapat matugunan ang mga kinakailanan sa admission at retention requirements ng gobyerno, private colleges at universities.

Gayundin, ang mga kuwalipikadong grantees ay dapat na hindi pa napapatalsik sa paaralan , at hidni tumatanggap ng anumang scholarship grant mula sa anumang ahensya ng gobyerno at sertipikado ng DOLE bilang isang umaasa sa isang OFW na napauwi o lumikas dahil sa pandemya o di kaya ay namatay dahil sa Covid-19.

Ayon pa sa pinagsamang memorandum circular na pirmado ni Bello at CHEd Chair Prospero de Vera III, ang mga tatanggap ay dapat na financially dependent sa mga OFWs para sa kanilang edukasyon upang makwalipika sa programa.

Sa ilalim ng circular, tutukoyin ng DOLE ang mga OFW na mayroon dependent o nais mag-enrol sa public o private higher education institution sa taong 2020-2021.

Ang pondo para sa programa ay ibibigay sa DOLE ng CHEDs United Stdent Financial Assistance System for Tertiary Education. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)