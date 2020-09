P26M puslit na yosi naharang sa Davao

Manila, Philippines – Arestado ng Manila Police District (MPD)-Police Station 6 ang isang miyembro ng Banung Drug Group sa isinagawang buy bust operation, kaninang madaling araw sa may panulukan ng Pasig Line St., at A. Francisco St., Brgy. 777 Zone 83, San Andres Bukid,Maynila.

Narekober ng mga pulis sa suspek na si Hans Kerwin Pama, alyas Kerwang, ang may 12 gramo ng shabu na may market value na P81,600, marked money na P500.

Alas-12 ng madaling araw nang maaresto nina PCpl Mark Dave Blanco ang suspek sa nasabing lugar.

Nabatid na matagal na umanong minamanmanan ng pulisya ang iligal na gawain ng suspek.

Sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 and 11 (Selling and Possession of Dangerous Drugs) ng Article II of RA 9165 kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa Manila Prosecutors ang suspek. Jocelyn Tabangcura-Domenden