P2M shabu nasamsam ng PDEA, 2 suspek arestado 

Manila, Philippines – Kinontra ng Department of Environment and Natural Resources ang petisyon para sa kanselasyon ng Kaliwa Dam project sa lalawigan ng Quezon. Habang sinusulat ito, umabot na sa 140,134 ang nakapirma sa online na kahilingan bilang reaksyon lalo na sa naganap na pagbaha sa Cagayan Valley dulot ng pananalasa ng bagyong Ulysses. Kabilang sa mga punto ng petisyon ang paniniwalang pagmumulan ng malakihang pagbaha ang dam gaya ng nangyari sa Magat Dam sa Isabela at ng walang habas na pamumutol ng mga punongkahoy na nakasisira sa kalikasan. Ayon kay Department of Environment and Natural Resources (DENR) Undersecretary Jonas Leones, idinaraan sa masusing pag-aaral ang operasyon ng dam, kasama na ang kawalan ng mapuputol na punongkahoy hangga’t maaari. Nakapaloob umano ang Kaliwa Dam project sa malawakang programa ng pamahalaan na pangangalaga sa buong Sierra Madre, kabilang na ang malawakan at maramihang pagtatanim ng mga puno, pagtiyak ng kapakanan ng mga naninirahan dito, maging ang mga apektado ng dam, at aksyon laban sa mga taong mapanira sa kapaligiran. Upang matiyak umano ang maayos na pagtatayo at operasyon ng dam, panay rin umano ang mga konsultasyon sa mga apektadong mamamayan para sa kaligtasan at kawalan ng pagkasira ng kapaligiran. Maging ang pagmimina ay dumaraan din umano sa mahihigpit na patakaran at batas at pinapayagan lang ito kung makasunod ang mga mining company sa nasabing mga patakaran at batas. Matatagpuan ang dam sa pagitan ng mga bayan ng General Nakar at Infanta, kapwa nasa lalawigan ng Quezon, at tatagos ang mga tubo o daluyan ng tubig nito sa lalawigan ng Rizal na pagtatayuan ng imbakan ng tubig na ikokonekta sa mga tubong para sa mga mamamayan ng Mega Manila. Naisip ng pamahalaan na itayo ang Kaliwa Dam project na dagdag na pagkukunan ng tubig ng mga residente ng Mega Manila na nakararanas na ng kakulangan ng tubig, lalo na sa tag-araw. RNT