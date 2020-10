P4.5T national budget ipasa bago mag-Oktubre 14: PDu30 ayaw sa reenacted budget

Manila, Philippines – Matagal nang dapat naipasa ng panukalang pagtataas sa age of consent sa kasong rape upang protektahan ang ating kabataan sa pang-aabuso ng nakatatanda, ayon kay Senador Leila De Lima.

Sa pahayag, sinabi ni De Lima, dating justice secretary, na magsisilbing proteksiyon ang naturang batas sa mga kabataan partikular sa panahon ng kainosentihan nila na naabuso ng matatanda.

“Way overdue, but nevertheless a welcome development. The approval by the Committee of Justice and Human Rights of the measure that will increase the age of sexual consent in our country last Oct. 1, has been a long-awaited piece of legislation to protect our youth. The Committee considered several bills including the one I filed last July 18, 2019, Senate Bill No. 622,” ani De Lima.

Sinabi ni De Lima na itataas ang edad ng statutory rape mula sa kasalukuyang 12 anyos tungo sa 16 anyos na inaamendahan ang Revised Penal Code, upang magsilbing mantle of protection ng kabataan na ginagawang hanapbuhay sa tunay na mundo at cyber world.

Aniya, noong 2018, una siyang naghain ng bagong bersiyon n g panjukjala matapos simulan ang UNICEF Philippines ang kilusan #ENDChildRape sa kanilang online platform upang isapubliko ang nakakarimarim na katotohanan sa edad ng sexual consent sa Pilipinas na pawang pinakamababa sa Asya.

Sa ngayon, pangalawa ang Pilipinas sa Nigeria sa pinakamababang age of consent sa panghahalay na 12 anyos sa buong mundo.

Masakit at mapait na tanong ang nag-laro sa aking isipan – paanong sa isang bansang itinatangi ang kabataan bilang pag-asa ng bayan, ay pinapabayaan natin sila sa kawalan na parang mga tupang walang pastol? A country that tags the youth as its future should then put premium on their welfare and create strongholds that would shelter them from the world’s viciousness,” ayon sa mambabatas.

Ayon kay De Lima na hindi dapat sirain ng mga demonyo ang kanilang formative years na maaaring maiwasan at hindi dapat nakawin ang kanilang kainosentihan habang gumagala ang mga malisyoso at masasama na nakikisalamuha sa kanila.

“Panahon na para bigyan sila ng karampatang proteksyon. Kung sa edad na labindalawa ay maraming desisyong legal ang hindi nila maaring gawin, nararapat din lamang na huwag abandunahin sa kanilang mga kamay ang kanilang kapalaran,” aniya.

“This measure will not only protect our youth from sexual predators who may so conveniently raise the defense of consent in a court of law to exonerate them, it will likewise hopefully stem the rise in teenage pregnancies,” giit pa ni De Lima.

Noong 2019, ibinandila ng Commission on Population and Development (POPCOM) na lubha nang nakakaalarma ang bilang na nagkakaroon ng 530 teenage pregnancies kada araw kaya tinawag nila itong n “national social emergency.

” Sa bawat linggo daw, mayroon isang sampung-taong gulang na musmos ang nabubuntis – na kadalasan ay dahil sa sexual abuse o incest. Masaklap na katotohanang kailangang agad na tugunan, bigyang lunas at wakasan,” ani ng senador.

“Let us vote “yes” to saving our children – to preserving their virtue, to putting an end to wanton abuse of their innocence,” giit pa niya. Ernie Reyes