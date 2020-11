P6.8M learning modules nasira sa baha sa Marikina

Manila, Philippines-Inihayag ng Commission on Population and Development nitong Biyernes na ang bilang ng mga nabubuntis taon-taon ay hindi tataas mula sa 1.7M sa 2.5M sa kabila ng mga ipinatupad na lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi ni POPCOM Undersecretary Juan Antonio Perez III ang pagtataya ng UP Population Institute na pagtaas ng 750,000 sa pregnancies ay base sa 100% lockdown scenario sa buong bansa. “So ang mangyayari dahil sa pandemic na nag lockdown ang ating transportation, ang health services natin nakatutok sa COVID ay maaaring bumaba ang serbisyo ng family planning,” ayon kay Perez. “Since about 30 percent are naka-lockdown ngayon particularly dito sa NCR, Region III, CALABARZON, at ibang lugar, sa palagay namin hindi naman ganoon kataas ang magiging dagdag sa population. Baka nasa 200,000 plus,” dagdag pa nito. Gayunman, kung tataas umano ang bilang sa dalawang milyon, ito na ang pinakamataas na bilang ng pregnancies na maitatala sa bansa. ‘Yun umano ang pinaghahandaan nila at sinusubukan nilang maiwasan sa pamamagitan ng araw-araw na pagbibigay ng family planning at iba pang mga serbisyo. aniya, posibleng tumaas lang ng 20,000 ang mga nanganganak na menor de edad mula sa 60,000 teenage pregnancies na iniuulat taon-taon. RNT