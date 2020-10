P68M para sa peace educ sa Pinas ok sa Canada

Manila, Philippines-Naglaan ang Canada ng 1.9 million Canadian dollars o P68M para pondohan ang peace education program sa bansa, ayon sa Canadian embassy sa Manila ngayong Huwebes. Tinawag ang proyekto na “1001 Nights Civic and Peace Education Program”, na magbibigay ng pagsasanay at educational support sa may 100,000 bata at 3,500 guro sa 100 paaralan sa buong bansa. Ayon kay Canadian Ambassador to the Philippines Peter MacArthur, karangalan para sa Canada na maging kabahagi ng hakbangin ng Department of Education na itaguyod ang pagtuturo ng life skills at civic values sa grade school Filipino children lalo na ngayong pandemic. Idinagdag pa ni MacArthur na sa pamamagitan ng proyektong ito, umaasa ang Canada na mapauunlad ang pang-una ng mga batang Pinoy sa kahalagahan sa buhay ng tao ng “diversity, inclusion, tolerance, non-discrimination at empathy” para sa pagkakabuklod-buklod at tunay na kaligayahan. Ipatutupad ang proyekto ng Vancouver-based Big Bad Boo Studios, Inc., sa pakikipagtulungan ng Department of Education at Philippine studio sa Manila. Itatampok sa 1001 Nights, multi-platform educational entertainment program, ang mga cartoon na magtuturo sa mga bata ng life skills at civic values, kabilang ang non-violence, human rights, democracy, gender equality at rule of law. Nakabase ang programa sa award-winning animated television series na “1001 Nights”, na lumalabas bilang commercial entertainment sa premier television networks sa mahigit 70 countries at pinanonoon ng mahigit 100 milyon katao. RNT