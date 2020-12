P70B pambili ng bakuna vs COVID-19, parang talbog na tseke – Drilon

1 hour ago







Manila, Philippines – Inihalintulad ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa talbog na tseke na walang pondo ang unprogrammed funds na nagkakahalagang P70 bilyon sa 2021 national budget na ipambibili ng bakuna laban sa corona virus 2019 (COVID-19).

Sa pahayag, muling nagbigay ng pag-aalala si Drilon sa kawalan ng malinaw na pagkukunan ng pondo sa pambili ng bakuna upang mailigtas ang 60 milyong Filipino sa 2021.

Ayon kay Drilon, may pag-aalinlangan kung paano makukuha ng pamahalaan ang P70 bilyon man lang sa susunod na taon upang ipambili ng bakuna dahil P2.5 bilyon lamang ang ginarantiyahan sa ilalim ng 2021 spending outlay.

“ May global race sa pagbili ng bakuna,” aniya.

Nakatakdang isumite ng Kongreso kay Pangulong Duterte ang 2021 P4.5 trilyong General Appropriations Act. Pero, P2.5 bilyon lamang may pondo mula sa P72.5 bilyon na pambili ng bakuna.

“The remaining P70 billion is in the unprogrammed fund – the funding for which depends on approved loans or once the government exceeds its non-tax revenues targets,” giit ni Drilon.

“It is unfortunate that in these uncertain times, the budget is creating additional uncertainty. This makes Filipinos wary about the future.”

Ipinag-aalala ni Drilon ang kawalan ng depinidong pagkukunan ng kita upang pondohan ang P70 bilyon sa unprogrammed fund para sa pambili ng bakuna.

“ It is like we issue a check without adequate funding. Sana po hindi mag-bounce,”ayon kay Drilon.

“Our health system unfortunately at this stage is a big question mark to me because of the very fluid plans for the acquisition, funding of the vaccine and the logistical expense that goes with it. No definite revenue source is identified,” punto pa ng senador.

“The comfort level is not very high that we can achieve a certain degree of confidence insofar as our public health is concerned. I guess we just have to look up at the sky and pray.” Ernie Reyes