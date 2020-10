P9.5B intel budget vs P4B housing fund inupakan ni Drilon

2 hours ago







Manila, Philippines – Matinding inupakan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang desisyon ng pamahalaan na maglaan lamang ng P4 bilyon para sa housing sector pero ibinuhos ang mahifgit P9.6 bilyon sa confidential at intelligence funds na nakatakda sa 2021 National Expenditures Program (NEP).

Sa pahayag, sinabi ni Drilon na hindi makatuwiran ang paglalaan ng mas malaking pondo sa intel at confidential funds kumpara sa housing sector sa harap ng lumalalang housing backlog.

“With that huge backlog, I do not see the logic why we need more confidential and intelligence funds than budget to give our people decent and safe homes,” ayon kay Drilon.

Sinabi ni Drilon na umabot sa mahigit 6.5 milyon ang backlog sa housing sector na maaaring lumobo sa 12 milyon sa 203 o ng 22 milyon sa 2040 kundi matutugunan.

Ikinalungkot din ng senador na itong P4 bilyon badyet ng housing sector ay 20% ng P19.3 bilyong badyet ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) para sa anti-insurgency programs bilang lumpsum na maaaring gamitin in aid of 2022 elections.

“The disparity is glaring and it saddens us that the 2021 budget does not address the needs of hundreds of poor Filipino families who live along esteros in Metro Manila and various parts of the country, putting their lives at risk particularly during this rainy season,” himutok ni Drilon.

“What happens to the principle of social justice here?” dagdag ng dating justice secretary.

Sa ginanap na pagdinig nitong Huwebes sa panukalang 2021 budget sa housing sector sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD), iginiit ni Drilon, kabilang ang ilang senador na dapat dagdagan ang badyet ng housing sector na umabot lamang sa P4 bilyon o katumbas ng 0.08 porsiyento ng P4.5 trilyon pambansang badyet sa 2021 o 0.02% ng gross domestic product (GDP) ng bansa.

“The total intelligence funds of the whole government under the 2021 budget is over P5 billion. The confidential fund is P4.5 billion. The intelligence and confidential funds therefore amount to at least P9.5 billion in the entire budget. Contrast that with the P4 billion budget in the housing sector.”

“I am making this statement preliminarily to show the priorities that we are confronted with. There is a consensus, at least among senators attending this hearing, that the housing sector needs assistance because of the very meager budget that is being assigned to you,” dagdag pa ni Drilon.

Naunang inihayag ng DHSUD na kailangan nila ang halagang P30 bilyon kada taon sa loob ng 20 taon upang magtayo ng 6.7 milyong pabahay at tugunan ang housing backlog, 3 milyon dito ay socialized at subsidized housing category.

“The Senate committee on finance should increase the budget of the National Housing Authority and other housing agencies in order to address the housing backlog.” Ernie Reyes