Pagbili ng bakuna ‘di pwedeng madaliin – DOH

Manila, Philippines – Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hindi pupwedeng magmadali si vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa pagbili ng bakuna laban sa coronavirus disease o COVID-19. Paliwanag ni Vergeire, dapat na ligtas ang bakuna sa mamamayan at maaari lang maituring itong ligtas kung daraan ito sa pinagsama-samang pagsusuri ng iba’t ibang ahensya. Kasama sa mga ahensya na pagdaraanan ng bakuna ang Department of Health, Dep’t of Science and Technology at mga eksperto sa pribadong sektor. Kailangan din umanong daraan sa Phase 3 na pagsusuri o trial ang mga bakuna na sinasalihan ng libo-libong tao at ang mga sinasabing bakuna na epektibo laban sa COVID-19 ay maaaring magsimula pa lang sa katapusan ng taon. May mga kompanya na umano ng gamot na nag-aalok ng kanilang mga bakuna ngunit kailangan pa ring dumaan ang mga ito sa pagsusuri pa rin ng Pilipinas upang makita ang epekto ng mga ito laban sa sakit at kung ligtas ang mga mamamayan sa mga ito. Maaari rin umanong magkaroon ng direktang pamimili kung napatunayan na talagang ligtas ang tao sa bakunang bibilhin. Matatandaang ipinagkatiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Galvez ang paghawak sa pamimili ng bakuna upang walang magaganap umanong anomalya rito. Bibili umano ang pamahalaan sa pinakamaagang panahon ng bakuna para lalo na sa 20 milyong Filipinong mahihirap. RNT