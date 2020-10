Pagbubukas ng klase sa Valenzuela, binusisi ni Gatchalian

Manila, Philippines – Inilabas na ng Department of Education ang bagong guidelines para sa grading at assessment ng mga estudyante gayundin ng updated calendar of activities para sa School Year 2020-2021 at hotline numbers kung saan sila maaaring makontak.

Batay sa Department Order No. 30 na inilabas ng DepEd, ang SY 2020-2021 na nagsimula ngayong araw Oktubre 5 ay magtatapos sa Hunyo 11, 2021.

Ang mga estudyante ay magkakaroon din ng Christmas break simula sa Disyembre 19 at magbabalik-eskwela sa Enero 4, 2021.

Ayon naman sa Department Order No. 31, nagtakda ang DepEd ng mga gabay na susundin ng mga guro para sa assessment at pagbibigay ng grado sa kanilang mga estudyante.

Napag-alaman na maaari pa ring magbigay ng mga quiz at mga long test o unit test ang mga guro, gayundin ng performance-based tasks na kinabibilangan ng skill demonstrations, group presentations, oral work, multimedia presentations, at research project.

Nilinaw naman ng DepEd na ang private schools, technical and vocational institutions at higher education institutions na nagbibigay ng K-12 basic education ay hinihikayat lamang ngunit hindi obligado, na sumunod sa assessment at grading guidelines ng ahensya.

Sa ilalim ng distance learning na gagamitin ng DepEd sa pagtuturo sa mga estudyante ngayong taon dahil na rin sa banta ng coronavirus disease 2019 (COVID-19), ang mga estudyante ay inaasahang mag-aaral sa loob ng kanilang mga tahanan, sa pamamagitan ng printed at digital modules, gayundin ng online classes.

Daragdagan naman ito ng mga educational programs na ieere ng DepEd sa mga telebisyon at radyo.

Kaugnay nito, sinabi ng DepEd na dahil sa ibang approach ng pagtuturo na kanilang gagamitin ngayong taon, inaasahan na nilang may mga hamon silang kakaharapin.

Ayon sa DepEd, ang sinumang may mga katanungan o impormasyong nais na malaman, o di kaya ay may reklamo at problemang nais na idulog sa ahensiya, ay maaaring tumawag sa kanilang mga hotline numbers.

“Para sa mga impormasyon kaugnay sa pagbabalik eskwela, narito ang hotline numbers ng DepEd NCR (National Capital Region) upang tugunan ang inyong mga katanungan at iba pang kalagayan,” nakasaad sa paskil ng DepEd.

Kabilang sa mga hotline numbers ng DepEd na may area code na 02, ay ang mga landlines na may area 8920.1498; 8920.1416; 8928.0079; at 8929.4315,

Samantala, maaari ring tumawag sa mobile numbers na 0943.705.3224; 0905.609.7939; 0921.242.4879; 0925.842.7695; 0917.637.8080; 0917.525.1773; 0917.137.3855; 0917.110.8186; at 0917.303.1432.

ard.ncr@deped.gov.ph ; Toto Nabaja Maaari rin umanong makontak ang DepEd Office sa NCR sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa ncr@deped.gov.ph asd.ncr@deped.gov.ph ; at Facebook page DepEd Tayo NCR.