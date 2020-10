Pagbuo ng anti-corruption unit sa DPWH, suportado ng Malakanyang

Manila, Philippines – Hiniling ni Senador Imee Marcos sa Department of Trade and Industry (DTI) na magsagawa ng pamamaraan upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng noche buena products sa nalalapit na Kapaskuhan sa gitna ng pandemya.

Ayon kay Marcos, chairperson ng Senate Committee on Economic Affairs, dapat manatili sa kasalukuyang presyo ang mga tradisyunal na Inihahanda tuwing noche buena dahil sa mababang exchange rate, may umiiral na price freeze at mababang transport cost.