Pagdalo ng solons sa plenaryo ‘wag ibawal

Manila, Philippines – Tiniyak ng liderato ng Malaking Kapulungan ng Kongreso na magiging mabunga ang tatlong araw na special session na ipinanawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsisimula sa October 13 hanggang October 16, 2020. Sa mga araw na ito ay tinitiyak ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez na maaaprubahan sa huli at ikatlong pagbasa ng 2021 proposed national budget na P4.5 trilyon. “I assure my esteemed colleagues that the gentleman’s agreement will be honored after the approval of the national budget for 2021 on third and final reading on Friday, October 16.” Pakiusap pa ni Romualdez sa mga kasamahang mambabatas na isantabi muna ang politika at unahin ang pambansang badyet gaya ng mungkahi ng pangulo. Nakausap din ng majority leader si Executive Secretary Salvador Medialdea kung saan ang panawagan ng pangulo para sa isang special session ay nakapaloob sa Proclamation No. 1027 na nag-aatas na ituloy ang deliberasyon ng pambansang badyet sa susunod na taon simula sa October 16. “We will respect the term-sharing agreement and ensure a smooth transition of leadership in the House of Representatives.” Naunang sinabi ni House Speaker Alan Peter Cayetano na tuluy-tuloy na magtatrabaho ang mga kongresista hanggang sa maaprubahan at maipasa ang pambansang badyet. “I just want to assure the public, hinihimay namin nang husto ang bawat isang programa, ang bawat sector, ang bawat lugar. Iba ang pangangailangan ng bata ngayon na nasa ibang klaseng learning environment, iba ang kailangan ng senior na hindi makalabas, iba ang pangangailangan ng PWD (persons with disability), iba ang pangangailangan sa kalusugan, iba ang pangangailangan sa saving lives,” ani Cayetano. Siniguro ng speaker na ang special session ay magiging mabunga. Inaasang magpapalit o maghahalal ng bagong speaker sa October 16 kung kaya inalmahan ng grupo ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco ang biglang suspensyon ng sesyon noong nakaraang lingo. Tahasan namang iginiit ni Oriental Mindoro Rep. Doy Leachon na legal pa rin ang panawagang ituloy ang sesyon kahit walang pahintulot si Cayetano. “Resuming the House of Representatives’ session even without the consent of Speaker Alan Cayetano is above board and possible,” dagdag pa ni Leachon. Magugunita na noong October 6 ay biglang ipinatapos ni Cayetano ang sesyon sa pamamagitan ng kaniyang mosyon hanggang sa November 16 — na inalmahan ng grupo ni Velasco sa alegasyong nais lamang ni Cayetano na manatili sa pwesto at iniwasang magka-sesyon sa October 14, ang petsang napagkasunduan na bababa ito bilang speaker. “Cayetano’s move extended his speakership tenure that was supposed to end on October 14 as he agreed on with President Rodrigo Duterte and Marinduque Representative Lord Allan Velasco, the other party in the term-sharing deal. House rules provide that Congress must be in session to approve a pending measure and for anybody to move to declare a post — including the speakership — vacant,” ayon kay Leachon. Ipinaliwanag pa ni Leachon na ang biglang suspension ng sesyon noong October 6 ay iligal dahil wala itong pagpayag mula sa Senado, hindi ito sakop ng House rules at wala sa kalendaryo ng Kamara ang suspension, ang panukalang aprubado sa ikalawang pagbasa ay hindi maaaring amiendahan, ang binuong small committee ni Cayetano ay walang transparency at ang nawalan ng Karapatan ang mga mambabatas ng direktang partisipasyon dito. Isang resolusyona ng ipinaikot sa iba’t ibang Partido upang igiit ng mga ito ang pagpapatuloy ng sesyon. “The details of the Resolution are being refined to synchronize the intent of all parties participating. I heard some members of NUP, minority block, Party-list representatives, PDP are all amenable to it. All members of NPC I was informed signed it,” sinabi pa ni Leacho. Meliza Maluntag