Pagkamatay ng opisyal ng NBI walang foul play — Guevarra

Manila, Philippines – Hinikayat ng Department of Health (DOH) ang local government units (LGUs) na mahigpit na ipatupad ang minimum public health standards para maiwasan ang biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ngayong papalapit na ang Pasko.

Sinabi ni Health Usec Maria Rosario Vergeire na ang kabiguang sumunod sa health protocol ay maaring magresulta sa pagtaas ng bilang ng mga kaso.

Kaya naman dapat aniyang pangunahan ng LGUs na paalalahanan ang kanilang mga nasasakupan at gumawa ng alternatibong paraan para sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon.

“We are constantly reminding them of the possible surge. We are constantly reminding them that it is inevitable if we cannot prevent clustering of people while not complying with the minimum health standards,” saad pa ni Vergeire.

Bagamat bumababa umano ang naitatalang kaso sa bansa ngunit mayroon pa ring mga lugar na nakikitaan ng pagtaas ng bilang ng kanilang mga kaso.

Ayon pa kay Vergeire, may mga lugar din aniya na may pagtaas sa kanilang health system capacity ng kanilang critical care utilization.(Jocelyn Tabangcura-Domenden)