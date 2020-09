Paglobo ng suicide case sa COVID-19, agapan – Gatchalian

Manila, Philippines – Inanunsyo ni Manila Mayor Francisco “Isko Moreno” Domagoso na bumaba na ang kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa bansa.

Sa ibinahaging graph ni Domgaoso, nakita na lumobo ang nakarekober noong buwan ng Hunyo.

Mula sa 9,058 confirmed COVID-19 cases, 880 ang aktibong kaso; 7,827 ang nakarekober; at 351a ang nasawi.

“Natutuwa kami na nagkakaroon ng epekto ang aming simpleng aksyon, in our own little way,” paliwanag pa ni Mayor Isko.

“I attribute it to our medical frontliners, medical institution, and the residents of Manila.”

“Behavioral ito, eh. ‘Yun ang mahirap, eh, how to change the mindset of people to do differently… ‘yung habits nila. I attribute it to the people. Malaki ang partisipasyon ng tao,” lahad nito.

Samantala, nanindigan naman si Domagoso na nanatili ang panganib sa Maynila.

“Ako, I always value life. Every single life that you can save… While we are flattening the curve, in my personal opinion, there is still danger in Manila. Because one case is dangerous, more than one case is even more dangerous.” RNT/FGDC