Pagmamalupit sa kababaihan lumala sa pandemya – WHO

MANILA, Philippines – Sa pagsasabing “daming lessons, walang learning,” matinding tinabla ni Senador Risa Hontiveros ang panukalang ipakalat ang militar at pulis upang mahigpit na magpatupad ng health protocol sa gitna nang muling paglobo ng kaso ng positibo sa COVID-19.

Ngunit, taliwas naman ito sa paniniwala ni Senador Panfilo Lacson sa pagsasabing nasa ilalim tayo ng health emergency kaya’t tama lamang gamitin ng gobyerno ang police power nito upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng lipunan laban sa pandemya.

Sa kanyang pahayag, sinabi ni Hontiveros na masyadong mabigat ang militaristic approach ng pamahalaan dahil baka maulit ang pagkakamali noong nakaraang taon.

Aniya, maantala lamang ang mabilis na pagtugon na kailangan upang mapigilan ang pagtaas ng kaso kaya nagbabala ang World Health Organization (WHO) na kailangan ipairal muli ang malawakang lockdown tulad noong Hulyo 2020 kung patuloy ang kasalukuyang dami ng impeksiyon.

“’Wag namang puro na lang lessons, pero wala namang learning. Ano ito, throwback sa 2020? Hindi ba tayo natututo na hindi gumagana o nakakatulong ang mass arrests? Magsisiksikan lang ang mga tao sa mga kulungan. Lalo lang magkakahawahan,” aniya.

Noong mahigpit na ipinatupad ang pinakamahabang lockdown sa buong mundo, umabot sa 76,000 indibiduwal ang inaresto ng pulisya sa paglabag sa health protocols sa pagitan ng Marso hanggang Hulyo 2020. Hindi nabawasan ang kaso ng virus bagkus humingi pa ng dalawang linggong pahinga ang health workers dahil natatabunan sila ng madmaing bilang ng positibo sa COVID1-9, ayon sa senador.

“Kung magde-deploy man ng pulis, dapat sila pa nga ang namimigay ng face mask, face shield, o magpaalala sa physical distancing at paglilinis ng kamay. Hindi yung mandadakip na lang at aabusuhin ang kanilang kapangyarihan,” aniya.

Sinabi pa ni Hontiveros na hindi epektibo ang pagkakalat ng uniformed personnel at isa itong anti-poor strategy. Inihalimbawa ni Hontiveros ang dinakip ng limang kabataan sa Laguna na ikinulong sa kulungan ng aso.

“Ang mahihirap lang ang kaya nilang pagtripan. Kailan pa nilagay ang mayayaman sa detention center o sa dog cage dahil sa mass gatherings o parties nila? There is a way to enforce stricter health protocols humanely and non-violently. 2021 na. Let’s do this the right way,” aniya.

“Mag-iisang taon na ang pandemya. Ang dami nang naisakripisyo ng taumbayan. Gobyerno naman ang mag-adjust, and respond to the spike because we care for the welfare of our people. Let’s not beat them when we’re already on the ground,” pagtatapos ni Hontiveros.

Ngunit, kinontra naman ni Lacson ang pananaw ni Hontiveros sa pagsasabing: “we are under a state of public health emergency by virtue of Presidential Proclamation 922. The country is still struggling to recover from the COVID-19 pandemic.”

“In fact, there is a noticeable spike in the past few days, and the government must use its police power under the Constitution to make sure that the further spread of the virus is prevented or controlled,” ayon kay Lacson.

“That said, civilians should also do their part by cooperating with lawful instructions and following the proper health protocols. This is the key to minimizing the spread of the coronavirus,” dagdag niya. Ernie Reyes