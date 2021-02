Pagpapabakuna ng PSG kontra COVID-19 ‘di na dapat kwestyunin – Malakanyang

Manila, Philippines – The Woman behind the Decorated General

Ang nasa likod ng tagumpay ng isang lalaki ay ang suporta ng isang babae- o ang malakas na babae. Ang suporta ng isang babae ay laging nasa anino nito ay isang babae na lagi siyang naiiba at laging gumagawa ng pagbabago.

Ang yumaong si Fe Aguillon-Cimatu na isang mapagmahal na mas kilala sa tawag na Ma’am Fe, ay hindi lamang isang ordinaryong maybahay. Siya rin ay isang mabuting maybahay ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Roy A. Cimatu isang dating Heneral at chief-of staff ng Armed Forces of the Philippines.

Sa aktuwal mas kilala siya bilang Ma’am Fe kahit na noong ikinasal siya. Siya ay may sariling wedding planner. At ang the-general groom-to-be was ay nasa Marawi dahil sa military operatioin apat na araw bago ang kanilang kasal. Tiniyak ni Ma”am Fe na ang lahat ay maaayos at sinabing “ikawnalang ang kulang.”

Bilang isang military husband hindi ito isang madaling Gawain, subalit hindi ito nagging balakid kay Ma’am Fe para sa kanyang buhay may asawa.

Sa panahon ng combat operation ni Gen. Roy, ang nagmamahal na asawa ay binisita siya. At may mga pagkakataon na kailangan bumalik ni Gen. Roy sa kanyan g barracks para Makita lamang ang kanyang asawa na labis niyang nasasabik. At nagkikita sila sa kalapit na public market para lamang makabili ng sariwang gulay para sa kanilang hapunan na kabilang sa kanilang bahagi ng stories.

Ang responsable at mapagmahal na asawa ay laging nasa tabi ng kanyang asawang Heneral hindi lamang para ma-witness ang paglalabay nito kundi mapagsilbihan hanggang sa tahakin nito ang iba’t ibang matataas na puwesto.

Ang nakalaang may bahay na hindi madalas lumabas ng bahay ay laging nakatuon ang kanyang oras at piniling manatili sa bahay para lamang matiyak na malinis ang kanilang bahay, nagbabasa ng libro at nag-aalaga ng halaman at mini garden sa kanilang tahanan.

Itinuturing na si Ma’am Fe ay nakatuon sa pag-aalaga ng kanilang bahay, sa halip na magtrabaho ay pinili nya ang pagtulong sa pag-aalaga ng kanilang bahay at pagtuon ng pansin ang pangangailangan ng kanyang asawa. At tinitiyak niya na ang ano man ang kailangan ay laging nakahanda.

Hindi negosyante si Ma’am Fe subalit ang kanyang prioridad ay ang kagandahan at kalusugan ng buhay may asawa. Isinakripisyo nito ang lahat sa panahon ng pagiging may bahay ng isang military sa panahon na hindi sila magkasama.

May mga panahon rin na dalawang beses si Ma’am Fe ay sumama sa kanyang asawa sa panahon ng out-of-the-country assignments. Ang Una ay sa bansang Libya nang itagala ito bilang special envoy for a delicate assignment. Siya ay personal na tumayo sa pangangailangan ng kanyang asawa. At ang isa ay ang ng maitagala ito Poland bilang special assignment sa kapwa okasyon si Ma’am Fe ay piniling sumama sa kanyang asawa sa kabila na panganib na maaaring kaharapin nito.

From General Roy to Secretary Roy, mula sa pagiging asawa ng Heneral at may bahay nito ng Philippine government civilian official. Si Ma’am Fe ay laging nakasuporta at nasa likod ng kanyang asawa.

Ito ang tamang oras para pag-usapan ang sakripisyo at pagtatrabaho ng isang babae na tulad ni Ma’am Fe, bilang isang mabuting kapareha ng mapagmahal na lalaki. Bilang isang bansa ngayong nalalapit ang National Women’s Month nais naming kunin ang pagkakataon para bigyang parangal ang isang babae na nagbigay ng kontribusyon sa tagumpay ng isang lalaki.

Women make change. Ma’am Fe made change. Santi Celario