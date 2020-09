Pagpapaganda sa Maynila ‘di pahuhuli; Baseco Baywalk at bagong Anda Circle, inilunsad

Manila, Philippines – Bagamat sinasabi ng mga eksperto na humuhupa na ang kaso ng coronavirus disease 2019 (COVID-19) sa bansa ngunit nagpapatuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng kaso araw-araw.

Batay kasi sa tala ng Department of Health ngayong September 8, nadagdagan pa ng 3,281 bagong kaso dahilan para umakyat na sa kabuuang bilang na 241,987 ang kumpirmadong kaso.

Ang mga datos ay mga isinumite ng 81 mula sa 81 mula sa 115 kasalukuyang operational laboratories sa bansa.

Habang ang active cases ay bahagya muling tumaas sa bilang na 52,893.

Ilan sa mga laboratory na hindi nakapgsumite ng kanilang datos sa COVID-19 Data Repository System (CDRS)ay ang mga sumusunod:

1. AL Molecular Diagnostic Laboratory

2. Amosup Seamen’s Hospital

3. Bohol Containerized PCR Laboratory

4. Butuan Medical Center

5. Cagayan Valley CHD TB Reference Laboratory

6. Calamba Medical Center

7. Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital

8. Dagupan Doctors Villaflor Memorial Hospital

9. Daniel O. Mercado Medical Center

10. Detoxicare Molecular Diagnostics Laboratory

11. Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center

12. Fe Del Mundo Medical Center

13. Green City Medical Center

14. Hi-Precision Diagnostics QC

15. Ilocos Training Regional Medical Center (GX)

16. Marikina Molecular Diagnostic Laboratory

17. Marilao Medical and Diagnostic Clinic

18. NKTI – GX

19. Philippine Airport Diagnostic Laboratory

20. Philippine Heart Center

21. Philippine Red Cross

22. Philippine Red Cross – Clark Mol Lab (PAMPANGA)

23. Philippine Red Cross – Logistics and Training- SUBIC, ZAMBALES

24. Philippine Red Cross – Molecular Biology Laboratory

25. Philippine Red Cross – PLMC Laboratory

26. Philippine Red Cross – Port Area

27. Qualimed Hospital – San Jose del Monte

28. Qualimed Hospital Sta. Rosa

29. Safeguard DNA Diagnostics

30. San Lazaro Hospital

31. San Miguel Foundation Testing Laboratory

32. The Doctors Hospital, Inc.

33. Tondo Medical Center

34. University of Perpetual Help System Dalta

Samantala, inanunsyo rin ng kagawaran na 286 ang bagong recoveries kaya umabot na sa kabuuang 185,178ang COVID-129 related recoveries sa bansa.

Mula sa 3,281 confirmed cases na naitala base sa total test na isinagawa ng 81 laboratories, 2,932 (89%) ang iniulat mula August 26 hanggang September 8, 2020.

Ang top regions ng mga kaso sa nagdaaang dalawang linggo ay ang NCR (1,275 o 43%), Region 4A (743 o 25%) at Region 3 (292 o 10%).

Umabot naman sa 3,916 ang COVID-19 related deaths dahil sa karagdagang 26 na pumanaw.

Sa bilang na ito, 14 ang pumanaw ngayong September, 8 noong August (31%) at 4 noong July (15%).

Ang mga pumanaw ay mula sa NCR na may (9 o 35%), Region 7 (4 o 15%), Region 4A (3 o 12%), Region 9 (2 o 8%), Region 11 (2 o 8%), Region 4B (2 o 8%), Region 5 (1 o 4%), Region 6 (1 o 4%), at Region 8 (1 o 4%).

Pito (7) naman ang recovered cases ana inalis sa total case counts mula sa 21 duplicates.

Bukod ito, 7 kaso ang iniulat din na recovered ngunit nalaman na deaths o pumanaw matapos ang isinagawang final validation. Jocelyn tabangcura-Domenden