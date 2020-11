Pagpapalabas sa P83B halaga ng unused funds ng DSWD, bibilisan

1 hour ago







MANILA, PHILIPPINES – Mamadaliin na ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapalabas sa P83 billion na halaga ng unused funds sa gitna ng krisis na kinahaharap ng mga Pilipino dahil sa COVID-19 pandemic at sunod-sunod na bagyo na tumama sa Pilipinas.

Sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na sisikapin nila na mapabilis ang full utilization ng pondo sa kabila ng mga hamon na kanilang hinaharap kaugnay sa restriction ng procurement, at ilang guidelines na kailangan sundin, kasama narin ang kakulangan ng manpower, ay siniguro ng departamento na ang spending ay magiging above board, at susundin kung anu ang isinasaad ng batas.

Tiniyak din nito na tutukuyin nila ang tamang mga benepisyaryo na makakatanggap ng ayuda.

Ang anunsyo na ito ng DSWD ay makaraan ang isinagawang pagdinig ng Senado hinggil sa panukalang 2021 budget kung saan nabunyag na mayroon pa pala silang P75 billion na natitira mula sa kanilang 2020 budget at P6.7 billion mula naman sa Social Amelioration Program (SAP).

Bukod dito, hindi parin nagagastos ng ahensya ang nasa P1.5 billion mula sa kanilang 2019 budget. Kris Jose