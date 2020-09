Pagpapalaya kay Pemberton kinonsulta ni PDu30 kay Guevarra

Manila, Philippines – Pinuri ni Philippine Coast Guard (PCG) Commandant, Admiral George V Ursabia Jr ang interagency search and rescue (SAR) teams na binubuo ng Philippine Coast Guard (PCG), Philippine Navy (PN), Philippine Air Force (PAF), at local government units (LGUs) ng Batanes para sa pagpapalawak ng kanilang paghahanap sa tatlong mangingisda na nawawsla sa bisinidad sakop ng karagatan ng Itbayat, Batanes.

“The collaborative efforts of the interagency SAR teams proved that our public servants are always ready to serve and willing to risk their own safety to save the lives of their fellow Filipinos. We recognize their selfless sacrifice for this mission and continue to pray that the Lord will sustain and protect them in future operations,” pahayag ni Admiral Ursabia.

Nagpapahayag din ng pasasalamat si Ursabia sa TWCG sa pag-alerto sa 12 mga offshore patrol boat, apat na cutter, at dalawang patrol boat na pinamahalaan ng 273 tauhan gayundin para sa pagdidirekta ng apat na District sa Timog at Silangang bahagi ng Taiwan upang tumulong sa misyon para sa pagpapahusay ng mga pagsisikap ng SAR sa dagat at mga baybayin.

Tiniyak din ng opisyal na magpapatuloy ang PCG na palakasin ang ating bilateral na ugnayan sa Taiwan at iba pang katuwang na bansa upang higit na mapanatili maritime search and rescue, maritime law enforcement, maritime security, maritime safety, at marine environmental protection.

Samantala, ipinahayag naman ni Batanes Gov. Marilou Cayco ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa PCG sa pagsasagawa ng mga operasyon sa SAR upang hanapin ang mga nawawalang mangingisda.

Kinilala ni Gov.Cayco ang katapangan at kahandaan ng PCG personnel na agad tinugunan ang ulat at nagsagawa ng SAR operations.

Ang tatlong mangingisda ay natagpuan makalipas ang isang linggo habang nagkukubli sa isang isla .(Jocelyn Tabangcura-Domenden)