Pagsasaayos sa Manila Bay, 2019 pa pinondohan – Roque

Manila, Philippines – Maglalabas ng espesyal na stamps ang Philippine Postal Corporation (PHLPost) sa pakikipagtulungan ng Department of Education (DepEd) upang gunitain ang National Teachers’ Month.

Tinawag itong “My Teacher, My Hero National Teachers’ na may apat na uri na may nakasulat bawat isa ng “I am good”, “I am a star”, “I am bright” and “I am brave”.

Ang stamps na ito ay mabibili sa halagang P12 hanggang P17 bawat isa sa PHLPost office sa Lawton, Manila.

Mayroong temang “Gurong Pilipino: Handa sa Makabagong Pagbabago”ang taunang selebrasyong ito na gaganapin sa Oktubre.RNT/ELM