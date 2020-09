Pagyanig, pagguho ng airport site sa Bulacan ibinabala ng Phivolcs

Manila, Philippines – Sinopla ni Department of Environment and Natural Resources Undersecretary Benny Antiporda ang grupong Akbayan na naghain ng mosyon sa Korte Suprema laban sa isinasagawang Manila Bay white sands project. Sinabi ni Antiporda na wala silang moral ascendancy para sumawsaw sa naturang isyu dahil matagal na sila sa pwesto subalit wala silang konkretong ginawa para isalba ang Manila Bay na ginawang tambakan ng sangkaterbang basura. “Nasaan kayo nang kasalukuyang puno ng basura ang Roxas Blvd. at Manila Bay,” tanong ni Antiporda sa Akbayan. Idinagdag pa ni Antiporda na kung “dumping” ang tawag ng Akbayan sa paglalagay ng dinurog na dolomite sands sa baybayin ng Manila Bay, matatawag kayang “caring” para sa Manila Bay ang sangkaterbang basurang narekober sa naturang lugar? Ginawa ni Antiporda ang pahayag bilang tugon sa hirit nina Akbayan chair emeritus Etta Rosales, Akbayan Youth chairperson Dr. RJ Naguit at Akbayan-Manila Youth Leader Rafaela David sa SC na ideklara ang ‘dumping’ ng dolomite bilang direktang paglabag sa mandamus judgment nito noong 2008 na nag-aatas sa DENR at iba pang ahensya na protektahan at linisin ang Manila Bay. Ipinaliwanag ni Antiporda na ang puting buhangin o dinurog na dolomite ay nagpapahiwatig ng kalinisan at nagsisilbing awareness campaign sa mga tao na pahalagahan ang kapaligiran. Aniya, ginawa rin ang proyekto para sa mga taong hindi pa nakaranas o nakarating sa mga kilalang white sand beach sa Boracay, El Nido at Bohol at inaasahan na sa katapusan ng taon ay pwede nang paliguan ang Manila Bay. Tiniyak din ni Antiporda na ginagamitan nila ng ‘engineering interventions’ ang Manila Bay beach nourishment project para protektahan at maiwasan ang pagguho ng dinurog na dolomite na inilatag sa naturang lugar. Binanggit pa nito na tumugon din ang DENR sa panawagan ng Pangulo na ibalik sa Department of Budget and Management ang ilang bahagi ng badyet ng DENR para sa kampanya ng pamahalaan laban sa COVID-19 pandemic. RNT