Palasyo bukas na magpatawag ng special session kung kinakailangan

Manila, Philippines – Inaasahan na ang pagbagsak ng ekonomiya ng bansa hanggang sa katapusan ng 2020 dahil sa community quarantines na patuloy na nakaaapekto sa domestic demand, ayon sa MUFG Bank Ltd. Sa virtual briefing, sinabi ni MUFG Global Markets Research analyst Sophia Ng na inaasahang bababa ang ekonomiya ng hanggang -6.3% sa taong ito. “With the general community quarantine (GCQ) still in place in Metro Manila through 31st October and the unemployment rate remaining elevated around 10%, domestic demand is likely to remain soft,” pahayag ni Ng sa mga mamamahayag. Pinalawig ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang Oktubre 31, 2020 ang general community quarantine na nagsimula noong Agosto 18. Bago ito, mas mahigpit na quarantine measures ang ipinatupad simula noong Marso 2020. Noong Setyembre, iniulat ng Philippine Statistics Authority na umabot sa 10% ang unemployment rate noong Hulyo na katumbas ng 4.6 milyong walang trabahong Pinoy. Noong nakaraang linggo naman, inihayag ng National Economic and Development Authority na posibleng magpatuloy ang pagbagsak ng ekonomiya sa third quarter sa gitna ng patuloy na epekto ng COVID-19 pandemic. Sinabi pa ni Ng na inaasahang makababawi ang ekonomiya ng bansa sa 2021 nang hanggang 7.2%. RNT