Pamilya ng mga nasawing Pinoy sa Lebanon gas explosion, aayudahan ng DOLE

Manila, Philippines – Tiniyak ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang tulong pinansyal para sa pamilya ng dalawang overseas Filipino workers na napatay sa isang gas explosion sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello na ang pamilya ng mga biktima na sina Clark Bacud Gasis at Merriner Goc-ong Bertoces ay makakatanggap ng P120,000 bereavement assistance mula s agobyerno.

“They will also get insurance benefits if they are qualified members of the Overseas Workers’ Welfare Administration,” ani Bello

Ayon pa sa kalihim, handa na ang OWWA na magbigay ng karagdagang tulong na pinapayagan ng batas sa mga pamilya ng mga biktima.

“We will extend to them all the support the government can provide,” dagdag pa ng kalihim.

Sa ulat mula sa Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Abu Dhabi, kabuuang 10 Filipino kabilang ang dalawang bata na natukoy sa aksidente na nagdulot ng gas leak sa loob ng Kentucky Fried Chicken (KFC) restaurant sa kahabaan ng Airport Road noong August 31.

Sa nasabing pagsabog, agad na nasawi si Gasis, 39, electrical draughtsman mula Surigao del Sur at Bertoces, 26, KFC—Abu Dhabi employee mula Negros Oriental.

Walo rin ang nasugatan sa nasabing pagsabog kung saan anim rito ang agad na dinala sa Sheik Khalifa Medical Center (SKMC) para malapatan ng lunas.

Habang ang dalawang nabanggit na batang Filipino na nasugatan ay dalawang buwan at tatlong buwang gulang lamang.

Ayon pa sa ulat ng POLO, kabuuang 28 katao kabilang ang iba pang nasyonalidad ang nasaktan sa nasabing pagsabog. Jocelyn Tabancgura-Domenden