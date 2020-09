Pamilya ng mga nawawalang tripulante sa Japan, umapela ng tulong sa PCG

1 min ago







Manila, Philippines – Kinumpirma ni Labor Secretary Silvestre Bello III na umaapela ng tulong ang pamilya ng nawawala pang mga crew ng Gulf Livestock 1 sa Philippine Coast Guard para sa search and rescue operations.

Ayon sa kalihim, kinausap siya ng pamilya ng mga Filipino crew na makipag-ugnayan sa PCG at hilingin na magtungo sa Japan upang tumulong sa SAR operations.

Gayunman, nang makausap umano ng kalihim si PCG Commandant Admiral George Ursabia, kaugnay sa apela ng pamilya ng nawawalang seafarers ay sinabi na ito ay magiging napakahirap.

“I had a long discussion with Admiral Ursabia regarding the possibility of sending our coast guard to help in the rescue, he was candid about it, logistically, it will be difficult. Also, we are not familiar with the environment and the conditions there,” ayon kay Bello sa isang online forum.

Sa pamamagitan nito, napagkasunduan na lamang na anomang impormasyon na makukuha ng PCG mula sa Japanese Coast Guard ay kanilang ipagbigay-alam upang masabi naman nito sa pamilya ng mga marino.

Sa ngayon aniya ay wala pang positibong developments.

Matatandaan na tatlong Filipino crew ng Gulf Livestock 1 lamang ang na-rescue ng Japan Coast Guard Gulf Livestock 1 kung saan idineklarang nasawi ang isa habang ang 36 ipa pa ay hindi pa nakikita.

Ang dalawang survivor ay nakatakdang umuwi ng Pilipinas sa Sabado habang ang labi ng isang seafarer ay darating ngayong araw, September 17. Jocelyn Tabangcura-Domenden