PANDEMIC EFFECT (IKA-16 LABAS)

Ipinagtanggol ni Robin Padilla ang kanyang misis na si Mariel Rodriguez sa bashers at body shamers na bumabatikos sa pangangatawan ng ina ng kanyang mga anak na sina Isabella at Maria Gabriela. Hirit niya, napakalaki raw ng isinakripisyo ng kanyang kabiyak alang-alang sa kanyang pamilya. Noong nakilala raw niya ito ay seksi ito, maganda at mahal na mahal ang kanyang sarili. Pero, dahil sa pagyakap sa pagiging maybahay, naiintindihan daw niya ang pinagdadaanan nito. Iniwan daw nito ang pagmamahal sa kanyang sarili para sa pagmamahal sa kanya at sa kanyang mga anak. Kung lumobo man daw ang pangangatawan nito, hindi raw nitong sinadyang magpakalusog para lang magpakalunod sa pagkain. Pinili lang daw nitong i-breastfeed ang kanilang mga anak at kailangan niyang kumain nang madalas at marami para magkaroon ng maraming gatas sa dibdib na ipadedede sa kanilang mga anak. Aniya, sa mga pumupuna sa pangangatawan ni Mariel, dapat daw ay isaalang-alang ng mga ito ang matinding estado ng kanyang asawa para hindi makapanakit. Archie Liao