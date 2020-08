PANDEMIC EFFECT (IKA-21 LABAS)

Manila, Philippines – Pinakilig muli nina Joshua Garcia at Julia Barretto ang kanilang fans sa kanilang sweet exchanges sa Instagram. Si Joshua ang unang nag-tweet at pinasalamatan si Julia sa pag-follow niya kay Joshua sa Instagram. “Cheers @barrettojulia ! Thank you sa followback. HAHAH” Nag-reply naman si Julia, “Sa IG follow back na din?” Nagbiro naman si Joshua sa pag-follow/unfollow nila sa isa’t isa, “May pa-unfollow unfollow pa kasi. sige, papaburger ako.” Walang issue na pagsamahin uli ang ex-couple sa mga bonggang projects ng ABS-CBN tulad na lang ng original digital special na Love Unlock: E-Numan na pinalabas sa Kapamilya Online Live this Saturday (Aug. 15), 7:30 p.m. Julia shared how it was to be working again with her ex who coincidentally played also as her ex in the short film. “I feel like iba ang pagkakaintindihan namin ni Josh pag umaarte na kaming dalawa. Iba ‘yung connect namin pag umaarte na kami. It was so easy to do the scenes. Bawat take, bawat break, naiintindihan na namin kung ano ang magiging atake namin. Everything came so naturally,” sabi ni Julia. “Ang kinakatuwa namin parehas is ‘yung friendship na mini-maintain namin. We have such a good friendship right now and we’re both really at ease with each other. Nakakapag-asaran pa kami,” kuwento ni Julia sa mga reporter during a media conference ng E-numan. Kahit na may nangyaring kontrobersya ang dalawa, hindi pa rin nawalan ng connection si Joshua kay Julia. Anya, “Simula noong naghiwalay kami, hindi naman kami nawalan ng connection sa isa’t-isa. Palaging nagkaka-text naman kami. Nagpunta pa ako sa bahay niya before.” E-numan is directed by Dado Lumibao. Kasabay din ang palabas nina Gerald Anderson at Arci Munoz na may titulong “Hook Up.” Umiiwas muna siya sa issue dahil para sa kanya, mas maganda na pag-usapan ito kasama si Julia, “Siguro unang-una, ayoko na rin pag-usapan ang isang taong wala naman din dito. “Walang koneksiyon sa ginagawa natin ngayon. Respeto na rin po siguro sa kanila. Labas po tayo diyan,” pag-iwas ng binata. Marami naman na tuwa sa balik tamabalan nila Julia at Joshua mostly especially ang kanilang mga fans dahil dito umulan ng suporta ang muling pagsasama ng dalawa. Troy Catan