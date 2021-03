Parak dinukot ng 4 armadong kelot; iniligtas ng kabaro

3 hours ago







Manila, Philippines – Inatasan na ni PRO3 Regional Direcor PBGEN Valeriano T. De Leon ang Bulacan police na magsagawa ng malalimang pagsisiyasat sa pagdukot sa isang pulis ng apat na armadong kalalakihan sa Norzagaray, Bulacan kahapon.

Nakilala ang dinukot na pulis na si PCpl Nikkol Jhon Santos na naka-destino sa Pandi Municipal Station.

Sa report, nangyari ang pagdukot bandang 7:00 a.m sa Sitio Padling, Brgy. Matictic, Norzagaray.

Lumilitaw sa imbestigasyon, habang binabagtas ni Santos at kasamahang sina Sammy Bedonia at Rolando Beltran lulan ng dalawang motorsiklo ang naturang lugar ay bigla silang hinarang ng White Gold Starex Van.

Tinutukan sila ng mahahabang baril ng apat na kalalakihan habang pinadapa at pinosasan ang mga kasamahan ni Santos.

Isinakay naman ng mga armadong kalalakihan si Santos sa nasabing van at mabilis na humarurot palayo.

“We will exert all our efforts and look into the bottom of this. We continue to solicit the support of the general public in order to maintain peace and order, safety and security of our communities,” anang heneral.

Dahil dito, agad ipinag-utos ni Bulacan Police director PCOL. Lawrence Cajipe ang malalimang pagsisiyasat, puspusang follow up operation at nagsabing gagawin ang lahat para mabawing ligtas ang kanilang kabaro. Dick Mirasol III