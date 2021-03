Parlade ‘di natinag sa pagpapasibak ng Senado sa kanya sa anti-insurgency task force

MANILA, Philippines – Ikinatuwa ng Maguindanao solon ang pag-apruba ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang naghahati sa probinsya sa dalawa

Ani Maguindanao 2nd District Rep. Esmael Mangudadatu na layon ng House of Representatives Bill 6413 na hatiin ang Maguindanao province sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.

“We are glad our counterpart in the Senate considered the bill,” aniya ukol sa kaparehong panukalang inisponsor ni Senator Francis Tolentino sa Senado.

“It has been a long dream for many Maguindanaons. This is not for political accommodation but to fast-track (the) delivery of government services.”

Kapag naisabatas, bubuuin ng Maguindanao del Norte ng mga bayan ng Barira, Buldon, Datu Blah Sinsuat, Datu Odin Sinsuat, Kabuntalan, Matanog, Northern Kabuntalan, Parang, North Upi, Sultan Kudarat, Sultan Mastura, at Talitay.

Habang makasasama sa Maguindanao del Sur ang Ampatuan, Buluan, Datu Abdulla Sangki, Datu Anggal Midtimbang, Datu Hoffer Ampatuan, Datu Montawal, Datu Paglas, Datu Piang, Datu Salibo, Datu Saudi Ampatuan, Datu Unsay, Gen. Salipada K. Pendatun, Guindulungan, Mamasapano, Mangudadatu, Pagalungan, Paglat, Pandag, Rajah Buayan, Sharif Aguak, Sharif Saydona Mustafa, Sultan sa Barongis, Talayan, at South Upi.

Buluan pa rin ang magiging kapital ng Maguindanao del Sur, habang Datu Odin Sinsuat naman sa Maguindanao del Norte. RNT