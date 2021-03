Parlade: P20M ‘reward’ sa 800 NPA-free barangays ‘di cash, ‘di election fund

Manila, Philippines – Magsisimula na ang rolout ng Astra Zeneca vaccine kontra COVID-19 sa Lunes, ayon sa Department fo Health (DO.

Ayon kay Health Secretary Maria Rosario Vergeire, aabot sa mahigit sa 243,000 indibidwal ang mabibigyan ng unang batch ng AstraZeneca.

Nagsagawa lamang umano ng ceremonial activity ngunit ang pagsisimula ng opisyal na pagbabakuna ay sa Marso 8.

Nilinaw naman ng opisyal na wala pang sapat na ebidensya na nagsasabing hindi gaanaong epektibo ang AstraZeneca laban sa South African variant ng Corona virus disease.

“Napakaliit lamang din po ng pinag-aralan nila na papulasyon, so therefore, the experts are saying that it is not conclusive and there is no still adequate evidence for us to say that AstraZeneca will not be effective against these variants,” ayon pa kay Vergeire.

Kaya ang rekomendasyon aniya ng World Health Organization (WHO) at mga eksperto sa bansa ay ipagpatuloy ang pagbabakuna ng AstraZeneca para makuha ang ating proteksyon laban sa mga kaso ay varinats. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)