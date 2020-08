Pasaherong may mga cancelled flight, sea travel may libreng accommodation sa MECQ

Share

Manila, Philippines – Arestado ang isang babaeng illegal recruiter na nambibiktima ng mga nais makapagtrabaho sa ibang bansa sa ikinasang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group-Manila sa Cavite City.

Kinilala ang suspek na si Eunalisa Suijico, 36, ahente ng isang travel and tour agency.

Nabatid na nakatanggap ng reklamo ang CIDG-Manila mula sa mga nabiktima ng suspek na pawang mga nag-aaplay na OFW.

May public advertisement din umano sa Facebook ang kompanya kung saan nagtatrabaho si Suijico na nag-aalok ng trabaho sa New Zealand, Taiwan at Korea.

Kabilang sa trabahong iniaalok ay factory workers at production operations ngunit kailangan magbigay ng placement fee na P72,500 ang mga aplikante.

Nagbayad naman umano ang mga biktima ngunit hindi nakaalis ng bansa kaya dumulog na sa kinauukulan na nagbunga ng pagkasa ng operasyon.

Nasabat sa suspek ang 43 na pasaporte ng ibat-ibang indibidwal, ilang mga resume at 34 piraso na one thousand peso bill na boodle money, mgaing ang tatlong computer set.

Sasampahan ang suspek ng large-scale estafa at paglabag sa Migrant Workers Act.

Nanawagan naman si Andulan sa iba pang mga nabiktima ng suspek at ng kanyang recruitment agency na makipag-ugnayan at magreklamo sa CIDG-Manila. Jocelyn Tabangcura-Domenden