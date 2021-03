Pasay City General Hospital ‘di na rin tatanggap ng COVID-19 patients

Sa pahayag ni PCGH officer-in-charge Dr. John Victor De Gracia, ang walong kama ng may mga kaso ng COVID-19 sa Intensive Care Unit (ICU), 28 regular na kama para sa mga nagpositibo sa naturang virus at kanilang Emergency Room (ER) ay naabot na ang full capacity ng mga ito.

Bukod pa rito, 12 sa 20 kama sa transition COVID rooms ay okupado na habang 6 na may kumpirmadong kaso ng virus ang naghihintay pang mailipat sila sa naturang kwarto at 5 pasyente naman na may probable cases ang nasa Erna naghihintay naming mailipat ang mga ito sa transition wards.

Bagama’t marami pa ang nagpopositibo sa virus na nangangailangan ng panggagamot, sinabi ni Calixto-Rubiano na kailangan din ng mga doctor at nurses, hindi lang sa PCGH kundi sa lahat ng ospital sa lungsod, ng pahinga para naman sa kanilang sariling kalusugan at kapakanan.

Idinagdag pa ni Calixto-Rubiano na ang mga pasyente ng COVID-19 na nadala na kahapon sa iba’t ibang isolation facilities ay mayroon nang kabuuang bilang na 45 habang may mga bakante pa namang kama ang apat na isolation facilities sa lungsod kabilang ang Sports Complex, Folk Arts Theater (FAT) at Padre Burgos Elementary School (PBES) na may tig-9 na bakanteng kama habang mayroon namang 15 bakanteng kama ang Mall of Asia (MOA) isolation facility.