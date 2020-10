Patakaran sa paggawa ng sasakayang pandagat, inilabas ng MARINA

1 hour ago







Manila, Philippines – Naglabas ang Maritime Industry Authority (MARINA) ng mga patakaran sa konstruksyon at sertipikasyon ng mga sasakyang pandagat na gumagamit ng mga composite materials sa pamamagitan ng pagbibigay ng MARINA Circular No. SR-2020-03 upang mapabuti at mapagbuti ang mga pamantayan sa pagtatayo ng mga bangka sa bansa.

Ang composite material ay isang kombinasyon ng dalawa o higit pang mga materyal na may makabuluhang mga katangiang pisikal o kemikal na kapag pinagsama, gumagawa ng isang material na mas malakas, magaan o lumalaban sa corrosiom at electricity. Kabilang sa mga ginagamit sa pagbuo ng Bangka ay fiber-reinforced plastic (FRP) at polyester at iba pa.

Ang nasabing mga panuntunan ay nagdaragdag sa MARINA Circular (MC) No. 2015-07 na naglalaman ng mga patakaran at regulasyon sa konstruksyon,alteration, coversion at modification ng sasakyang pandagat.

Saklaw nito ang lahat ng sasakyang pandagat na gumagamit ng mga pinaghalong materyales, alinman sa na-import o locally constructed kabilang ang fishing vessel.

“Aside from this, it will also complement with the first five (5) programs of the Maritime Industry Development Plan (MIDP) particularly in the Upgrading of Domestic Shipping in Support of the Nautical Highway Development; the Development of Shipping Services for Maritime Tourism; the Development of Coastal and Inland Waterways Transport (CIWT) System; the Strengthening of Safety Standards of Philippine-Registered Fishing Vessels; and, the Development of a Global Maritime Hub,” ayon sa MARINA.

Sa mga patakarang ito, layon ng MARINA na hikayatin ang pagpapaunlad ng industriya ng paggawa ng bangka, palakasin at suportahan ang pagpapalawak at modernization ng Philippine domestic merchant fleet at mahigpot na pagsunod nito sa mga pamantayan sa kaligtasan na titiyakin ang pagiging seaworthiness ng lahat ng sea-borne structures na ang lahat ng Philippine registered vessels na ginawa sa bansa gamit ang composite materials ay naaayon sa mga pamnatayan sa kaligtasanb at pangkapaligiran na ipinataw ng administrasyon.

Sinusuportahan din nito ang pagpapaunlad ng phase-in, phase-out ng wooden-hulled passenger ships sa ilalim ng MC 2016-02, na nagtatakda ng binagong mga patakaran sa pag-phase out ng mga barkong na gawa sa kahoy na nagdadala ng mga pasahero sa mga domestic shipping.

Tiniyak ng MARINA sa publiko at mga stakeholders na magpapatuloy itong magbalangkas at magsagawa ng mga patakaran para sa pagpapatupad ng Shipbuilding at ship repair sector’s plan, programa at proyekto, standards, criteria, polisiya at patakaran na matiyak ang pag-unlad ng local shipbuilding industry pati na rin ang iba pang mga aktibidad na pagpapaunlad sa buong maritime industry. (Jocelyn Tabangcura-Domenden)