Pay-when-able loans sa maliliit na negosyo, hirit ni Risa

Manila, Philippines – Ganap nang binuksan sa mga motorista ang Sevilla Bridge na muling itinayo ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Ayon kay DPWH Sec. Mark Villar, ang nasabing tulay ay may 4 lane na patawid sa San Juan River na nagkokonekta sa Shaw Boulevard sa Burol Mandaluyong City at P. Sanchez St., sa Sta. Mesa, Maynila.

Sinabi ng kalihim na ngayong bubuksan na ang nasabing tulay ay makatutulong ito upang mabawasan ang masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila.

Ang Sevilla Bridge ay inisyal na binuksan sa publiko noong Hunyo 26, 2020 para sa linya patungong Shaw Boulevard habang ang kabilang lane naman ay natapos makalipas pa ng ilang linggo.

Ang reconstruction project sa nasabing tulay ay sa pakikipagtulongan ng San Miguel Corp. (SMC), matapos itong maisara noong Marso para bigyan daan ang construction works ng Metro Manila Skyway Stage 3 project.

“The reconstruction of Sevilla Bridge also helps in ensuring the smooth flow of water in the San Juan River where it stands, resulting to flood mitigation in the area especially during rainy season,” ayon pa kay Villar. Jocelyn Domenden-Tabangcura