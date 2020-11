PBGen. Danao namahagi ng financial assistance, equipment sa Calabarzon

1 hour ago







Laguna, Philippines – Ipinagkaloob ni PBGen. Vicente Danao Jr. Regional Director ng PRO4 Calabarzon ang Financial Asistance sa personnel ng Police Regional Office Calabarzon at Search and Rescue (SAR ) Equipment para mayroong magamit katulad nitong nakaraang bagyong “Rolly “na marami ang naapektuhan lugar.

Kabilang sa naapektuhan ng noong nakaraang bagyong Rolly na tumangggap ng tulong financial na halagang 30,000 pesos each ay si NUP Dante C. Malabanan mula sa Laguna Police Provincial Office, Police Senior Master Sargeant Sally H. Caisip at Police Staff Sargeant Eric M. Hernandez pawang Batangas Police Provincial Office ,gayundin si Patrolman Herry Q. Monterey at Harry C. Ochinang kapawa nakabase sa Regional Mobile Force Battalion 4A .

Samantalang ,ipinamahagi din ni PBGen. Danao mga bagong kagamitan para sa Search and Rescue(SAR) na kinabibilangan ng 12 set of Spine Board ,60 pcs. of Life Vest ,12 pcs. Chainsaw at 12 pcs. Life Ring na ipinagkaloob sa limang Provincial Offices at Regional Mobile Force Batallion 4A ang ginastos sa pagbili ay mula sa pondo ng Regional Reserved Fund (RRF) ng Regional Office Calabarzon na nagkakahalaga ng 450,000 pesos .

” We are boosting the capability of our personnel by continuously seeking all sort of means to provide them the necessary equiptment and mobilization in order for them to deliver services promply during similar calamities such as the recent susper typhoon ” said PBGen. Danao .

Ayon pa kay PBGen. Danao ang mga naturang SAR Equiptment ay ingatan at gagamitin lamang kung kinakailangan gayundin ang ipinagkaloob nitong financial assistance ay gamitin sa pagsasa-ayos ng kanilang mga nasirang bahay dulot ng “super typoon Rolly “.

Mariin din sinabi ni PBGen. Danao sa mga kapulisan sa interview ng mga mamamahayag na panasasalamatan nito ang Calabarzon Police sa koordinasyon at naging Best Accomplishment kaya naging number one ang Calabarzon Nationwide .

” Isa lang ang warning ko as early as now sa mga pasaway na pulis ngayon pa lang , I’m giving you a warning if you don’t work with me the door is open for you to leave ” ayon kay PBGen. Danao. ELLEN APOSTOL