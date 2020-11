PCG sa Sulu sumailalim sa tactical combat

Manila, Philippines – Ipinaliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III na ang Prevent-Detect-Isolate-Treat-Reintegrate (PDITR) ay sento ng National Action Plan patungo sa new normal.

Ito ay kasunod ng iniulat kamakailan ng Department of Health (DOH) na mataas ang contact tracing rate at tumaas ang testing capacity habang ang bansa ay patungo sa economic recovery at ang Kagawaran ay nagbago ng stratehiya mula sap ag-iwas sa peligrop sa pagpapagaan ng peligro.

Sa ilalim ng Prevent component, magpapatupad ang DOH ng quarantine restrictions at hakbang gayundin ang minimum public health standards kahit sa evacuation centers.

Sa Detect component, iniulat ng kalihim na mahigit sa 1.5 milyon contacts ang naitala sa ratio na isang kaso sa anim na close contacts na nasa 99.43% ng kabuuang mga contact trace.

Gayundin, 323 barangays sa National Capital Region ay mga aktibong implementers ng Coordinated Operations to Defeat Epidemic response kung saan 10,323 COVID-19 cases ang naimbestigahan; 16,571 households ang binisita ng contact tracing teams; 65,439 contacts ang na- trace; at 41,245 contacts ang na-test gamit ang RT-PCR.

May 167 registered COVID-19 testing laboratories sa bansa kung saan 5.3 milyong samples ang nasuri na may 9.3% positivity rate.

Sa Isolate component , sinabi ng kalihim na 375 calls ang natanggap at nai-coordinate ng One Hospital Command Center sa mga government hospitals, private hospitals at iba pang concerned agencies.Bilang resulta, Temporary Treatment and Monitoring Facilities ay nakapaglipat ng ilang kumpirmadong COVID-19 kaso; 62 sa ma ospital; 62 sa mega quarantine facilities; at 200 sa hotel isolation facilities.

Sa kabilang banda, sa ilalim ng Treat and Reintegrate component ng strategy, 38% ng hospital beds ang nagamit ng COVID-19 patients; 22% utilization rate ng mechanical ventilators para sa COVID cases; at mahigit sa P5.3M halaga ng personal protective equipment ang naipamahagi.

“With increased mobilization and coverage of health services, there is now an increase in the number of dedicated healthcare workers willing to provide corresponding services,” sinabi ng kalihim.

Hanggang nitong November 16,2020, umabot sa 15,814 na mga posisyon ang binuksan para sa health service providers.Mayroon na ngayong 10,195 na tinanggap na health personnel nsa buong bansa sa ilalim ng DOH Emergency Hiring Program na may 10,654 nurses at 36 doctors ba ipinakalat sa ibat-ibang mga pamayanan.

At umabot naman sa 536,180 returning overseas Filipinos naman ang nabigyan ng tulong hanggang nitong November 17.

“We are confident that the PDITR strategy will further reduce COVID-19 cases and deaths. While we’ve seen an increase in our healthcare capacity, we continue to remind the public to help stop the spread of COVID-19 virus and BIDASolusyon. Walang-sawa po naming uulit-ulitin na palagiang magsuot ng face mask, palagiaang mag hugas or mag-sanitize ng kamay, i-observe physical distancing of at least one meter, at alamin ang tamang impormasyon ukol sa sakit. Non-pharmaceutical interventions are still the best when dealing with COVID-19,” ayon pa kay Duque. ( Jocelyn Tabangcura-Domenden)