Manila, Philippines – Pumalo na sa 11,380 ang kabuuang kaso ng mga Pinoy sa ibang bansa na positibo sa COVID-19.

Naitala rin ang tatlo pang nakarekober na ngayon ay nasa 7,357, batay sa Department of Foreign Affairs (DFA).

Wala namang naitalang nasawi kung kaya’t nanatili ito sa 828.

“The DFA, together with its Foreign Service Posts, remains fully committed to monitoring and assisting our nationals abroad amidst this ongoing battle against the Covid-19 pandemic,” lahad ng DFA. RNT/FGDC