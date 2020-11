PCSO lottery draws suspendido kay Rolly

Manila, Philippines – Inihayag ng Philippine Charity Sweepstakes Office na suspendido ang lahat ng Lottery Draw ng palaro nito sa mga petsang Nobyembre 1 at 2 at ibabalik lang ito sa Nobyembre 3, 2020 makaraan ang super bagyong Rolly. Sakop ng suspensyon ang mga draw para sa 2PM at 5PM, maging ang para sa PM. Magkagayunman, ang pangongolekta ng taya at pamimigay ng mga maliliit na panalo ay pwedeng isagawa sa mga hindi apektadong lugar ng bagyo. Gayunman, magbibigay pa rin ang PCSO ng mga abiso sa anomang pagbabago pa ukol dito. RNT